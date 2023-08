Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 4.481,07 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 35.274,64 punten en de Nasdaq noteerde 0,7 procent hoger op 13.742,22 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden maandag hoger, ondanks de vrees dat de vastgoedcrisis in China dreigt over te slaan naar de bredere economie.

Beleggers schudden deze zorgen van zich af en kijken uit naar de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve aanstaande woensdag.

"De kans dat de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve in september de beleidsrente stabiel houdt, lijkt met de laatste inflatiecijfers wat toegenomen. Toch blijft het afwachten", zei econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

"Ter herinnering: de boodschap uit die meeting was gemengd. Enerzijds werd de deur opengehouden voor verdere renteverhogingen. Anderzijds stipte voorzitter Jerome Powell aan, dat het momentum van de inflatie afneemt en dat de arbeidsmarkt steeds meer evenwicht vertoont tussen vraag en aanbod", voegde hij toe.

De euro/dollar noteerde op 1,0924. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0899 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0944 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 1,1 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS een vijftal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de detailhandelsverkopen, importprijzen en de Empire State index, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden.

Bedrijfsnieuws

Tesla voert de prijzenoorlog in China op, door de prijs van twee versies van zijn Model Y SUV met elk ongeveer 1.900 dollar te verlagen. Na Tesla's laatste productiecijfers, die begin juli verschenen, spraken analisten al hun bezorgdheid uit over de krimpende marges van het bedrijf. Analisten van Bernstein waarschuwden destijds dat Tesla de prijzen mogelijk verder moet verlagen of meer reclame moet maken, wat in beide gevallen de marges verder onder druk zet. Begin augustus meldde Tesla dat de leveringen in China in juli met 31 procent zijn gedaald, tot het laagste punt dit jaar. Het aandeel daalde 1,7 procent.

Nikola heeft uit voorzorg 209 elektrische trucks vrijwillig teruggeroepen nadat een defect in een accu brand had veroorzaakt in een fabriek van het bedrijf. Het aandeel daalde vrijdag na het bericht in de nabeurshandel in New York met ruim 5 procent. Het aandeel verloor 5,4 procent.

Aandelen van AMC noteerden 34,5 procent lager, nadat een rechtbank vrijdagavond laat oordeelde dat de bioscoopketen zijn controversiële aandelenconversieplan mag doorzetten.

Aandelen van U.S. Steel werden maandag 32,4 procent meer waard, nadat het een ongevraagd bod van 27,50 dollar per aandeel ontving van sectorgenoot Cleveland-Cliffs, dat de staalproducent waardeerde op 7,25 miljard dollar. Volgens U.S. Steel is het bod onredelijk.