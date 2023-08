Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag overwegend hoger gesloten, maar de bewegingen waren relatief beperkt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 459,86 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.904,25 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 7.348,84 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent lager op 7.507,15 punten.

Het waren de zorgen over de Chinese vastgoedmarkt, en dan vooral over vastgoedontwikkelaar Country Garden, die het sentiment bepaalden.



"Zorgen over wanbetalingen in de vastgoedsector en bredere economische zwakte in China hebben geleid tot de vrees dat dit zich zou kunnen uitbreiden naar andere delen van de economie", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Morgen volgen er enkele belangrijke Chinese macrocijfers. Vandaag was het rustig op dat vlak, ook in Europa en in de VS.

De euro/dollar noteerde op 1,0920. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0951 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0944 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 0,6 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Philips was maandag één van de blikvangers in Europa. Het aandeel steeg 4,4 procent in Amsterdam, nadat bekend werd dat Exor een belang van 15 procent heeft genomen in het healthtechbedrijf, een belang dat op langere termijn tot maximaal 20 procent kan worden uitgebreid. Het aandeel Exor daalde 0,3 procent.

In Frankfurt was Covestro de uitblinker met een koerswinst van 3,8 procent, nadat Bloomberg meldde dat Adnoc het bod op de Duitse chemiegigant zou willen verhogen. In Frankrijk eindigde STMicroelectronics 0,8 procent in het groen.

Kleine beleggers met aandelen Credit Suisse zullen maandag een rechtszaak aanspannen in Zwitserland om compensatie te krijgen voor de verliezen die zijn geleden als gevolg van de redding van de bank door sectorgenoot UBS, zo meldde het Zwitserse persbureau AWP Financial News zondag.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 4.478,46 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het groen.