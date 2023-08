Philips uitblinker op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag iets hoger gesloten. De AEX steeg 0,2 procent naar 766,21 punten, waarbij de koerswinst van Philips opviel. Exor, ook genoteerd in de Amsterdamse hoofdindex, meldde een belang van 15 procent in Philips. Verder keken beleggers bezorgd naar China. Daar gingen de aandelenmarkten met verlies van start. Vooral over de vastgoedsector zijn zorgen. En die werden nog eens versterkt doordat een paar grote Chinese vermogensbeheerders meldden dat zij betalingen op beleggingsproducten hebben gemist. "De Chinese economie blijkt toch een stuk breekbaarder te zijn dan voorheen werd gedacht", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een commentaar. "Na zorgen over de vastgoedsector, vergrijzing, deflatie en een balansrecessie, kunnen we nu weer iets nieuws aan dit miserabele lijstje toevoegen: schaduwbanken." Volgens Mevissen is het nu aan Beijing om zo snel mogelijk de zorgen weg te nemen. "Mocht de paniek toeslaan en de kredietverleningen vanuit de schaduwbanken opdrogen, dan kan de economische malaise zich wel eens verder verdiepen." De macro-economische agenda was vandaag leeg. Morgen wordt het drukker, met allereerst een aantal Chinese cijfers, gevolgd door onder meer de Britse werkloosheid, de Duitse ZEW index en de Amerikaanse detailhandelsverkopen. De euro/dollar handelde maandag op 1,0920 en de dollar/yuan op 7,2608. Olie werd een half procent goedkoper. Stijgers en dalers De uitblinker was maandag Philips. Het aandeel steeg 4,4 procent. Exor heeft een belang van 15 procent in Philips gekocht. Exor is van plan dit belang langdurig aan te houden en wellicht op termijn te verhogen naar 20 procent. Exor heeft het belang in Philips gekocht, omdat het gecharmeerd is van de combinatie van healthcare en technologie, zo zei een woordvoerder van de investeerder maandag tegen ABM Financial News. Het aandeel Exor daalde een bescheiden 0,3 procent. Verder wonnen Heineken en RELX 1,0 en 0,9 procent, terwijl IMCD en DSM-Firmenich 0,7 en 2,2 procent verloren. Bij de midkappers ging Alfen 3,4 procent hoger en Van Lanschot Kempen steeg 1,6 procent. Daarentegen daalden OCI en Allfunds 2,0 en 2,4 procent. Smallcap Fastned won 2,4 procent en CM.com werd ook 2,4 procent duurder. Vivoryon en BAM daalden meer dan 3 procent. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen. Terwijl de Dow Jones rond de slotstand van vrijdag bleef, won de breder samengestelde S&P 500 index 0,4 procent en de Nasdaq 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.