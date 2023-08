Video: goed instapmoment voor obligaties uit opkomende markten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Obligaties van opkomende landen, genoteerd in lokale valuta, bieden de beste kansen als de rente stabiliseert. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management maandag tegen ABM Financial News. De strateeg spreek van een bijzonder aantrekkelijk rendement met een yield van circa 7 à 8 procent, wat meer is dan obligaties uit Europa of de VS. Juvyns benadrukt dat obligaties nog altijd de voorkeur genieten bij de Amerikaanse bank. Naast obligaties van opkomende markten in lokale valuta, is het volgens de strateeg daarnaast een mooi instapmoment voor Amerikaanse staatsobligaties. Maar ook bedrijfsobligaties zijn volgens hem qua rendement zeker aantrekkelijk. Klik hier voor: goed instapmoment voor obligaties uit opkomende markten Bron: ABM Financial News

