US Steel wijst overnamebod af

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) US Steel heeft een overnamebod van sectorgenoot Cleveland-Cliffs ontvangen, maar deze afgewezen. Dit bleek maandag. Omdat het volgens US Steel onmogelijk was om het bod goed te kunnen evalueren, besloot het staalbedrijf om het bod af te wijzen. Uit een openbaar gemaakte brief van Cleveland-Cliffs op zondag bleek dat het bedrijf bereid was om 17,50 dollar per aandeel US Steel in contanten te betalen plus 1,023 aandelen Cliffs, wat een bod zou betekenen van omgerekend 35,00 dollar per aandeel. Volgens US Steel heeft Cleveland-Cliffs verschillende pogingen ondernomen, die uiteenliepen van een overname van enkele onderdelen tot een bod op heel US Steel. Het aandeel US Steel lijkt maandag circa 28 procent hoger te gaan openen. Cleveland-Cliffs gaat ook een groene opening tegemoet, maar met een meer bescheiden plus van ruim een procent. Bron: ABM Financial News

