Amerikaanse rechter akkoord met conversieplan AMC

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van AMC Entertainment noteerden maandag in de voorbeurshandel in New York 34 procent lager nadat een rechter in de Amerikaanse staat Delaware vrijdag groen licht gaf voor een controversieel aandelenconversieplan. AMC wil zijn preferente aandelen, bekend als APES, converteren in gewone aandelen, waarmee het meer aandelen kan uitgeven om met de opbrengst vervolgens een liquiditeitsbuffer op te bouwen. Veel zogeheten meme-beleggers die AMC's gewone aandelen bezitten, verzetten zich hiertegen, omdat ze bang zijn dat hun aandelen verwateren. Vorige maand werd het plan nog door de rechtbank verworpen, waarna AMC wijzigingen aanbracht in het voorstel. Hoewel het nieuwe voorstel, waar nu groen licht voor is gegeven, verwatering slechts minimaal voorkomt, is het volgens de rechter toch gunstig voor zowel AMC als zijn aandeelhouders, omdat het "beleggers meer aandelen geeft in een worstelend bedrijf en het bedrijf een manier heeft om de nodige inkomsten te genereren". Volgens de goedgekeurde class action schikking zal AMC aandelen ter waarde van naar schatting 129 miljoen dollar verstrekken aan houders van gewone aandelen om mogelijke juridische claims in verband met een aandelenomwisselingsplan te schikken. De goedgekeurde schikking staat aandeelhouders niet toe zich terug te trekken en bindt hen aan de overeenkomst. Meer dan 2.800 bezwaren tegen de oorspronkelijke schikking werden ingediend door aandeelhouders. Veel van deze bezwaarmakers vroegen toestemming om uit de schikking te stappen en zelf een rechtszaak aan te spannen, waarbij ze de sombere financiële voorspellingen van AMC afdeden als "angst zaaien". De preferente aandelen, de zogeheten APE's, stegen maandag voorbeurs 23 procent. Bron: ABM Financial News

