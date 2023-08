Adnoc bereid tot hoger bod op Covestro - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Abu Dhabi National Oil Co. is bereid om het bod op het Duitse Covestro te verhogen. Dit schreef persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen. Volgens Bloomberg zou Adnoc het bod willen verhogen van 11 naar 11,6 miljard euro, ofwel 60 euro per aandeel. Dat zou een premie zijn van 29 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. Een dergelijke verhoging wordt nu bestudeerd door de top van Covestro. Begin augustus temperde Covestro de verwachtingen voor 2023. Het jaarresultaat zal aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte uitkomen. Van economisch herstel is in de rest van het jaar nog geen sprake, waarschuwde Covestro. Het aandeel Covestro noteert maandagmiddag op 49,19 euro. Het aandeel schoot circa 4 euro omhoog na de berichtgeving door Bloomberg. Bron: ABM Financial News

