Beursblik: solide halfjaar verwacht voor TKH

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft een solide eerste jaarhelft achter de rug en de outlook die wordt afgegeven voor de tweede helft zal vermoedelijk positief zijn. Dit verwachten analisten van ING in een vooruitblik op de cijfers van het bedrijf uit Haaksbergen.

ING rekent voor de eerste zes maanden op een omzet van 941 miljoen euro. Daarmee is de bank wat voorzichtiger dan de analistenconsensus van 960 miljoen euro. De EBITA schatten de analisten gemiddeld op 123 miljoen euro en de marge op 12,8 procent, gelijk aan de marge in de eerste helft van 2022. ING rekent op een marge van 13,0 procent.

THK herhaalde eind april bij een update over het eerste kwartaal de verwachting dat de omzet en EBITA bij Smart Connectivity en Smart Vision Systems dit boekjaar autonoom zullen stijgen, terwijl bij Smart Manufacturing de omzet wel zal groeien, maar het EBITA-resultaat in lijn zal zijn met vorig jaar, "met een zwak eerste halfjaar dat gecompenseerd wordt in de tweede helft van 2023".

Bij de halfjaarcijfers krijgt de outlook van TKH een update.

"Wij verwachten een herstel van de resultaten in Smart Manufacturing in de tweede helft van 2023 dankzij een geleidelijke verbetering van de aanvoerketen en een aanhoudend solide niveau van het orderboek", schreef analist Tijs Hollestelle van ING. Ook denkt de analist dat de investeringen die TKH deed in de vergroting van de capaciteit effect beginnen te sorteren in de komende periode. "Aanvankelijk traag, maar in 2024 zou dit tempo moeten versnellen", denkt Hollestelle.

Voor heel 2023 denkt ING dat TKH een outlook zal afgeven van een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 145 tot 153 miljoen euro. De consensus rekent op 148 miljoen euro. In 2022 kwam TKH uit op 143,6 miljoen euro.

Vorige week bleek dat TKH via dochterbedrijf TKF één van de acht partijen is die een raamcontract kregen gegund door Tennet voor de levering en installatie van wisselstroomkabels en hoogspanningsverbindingen in Duitsland en Nederland. Mogelijk gaat TKH bij de halfjaarcijfers wat dieper in op deze opdracht.

TKH opent dinsdag voorbeurs de boeken. Maandag noteerde het aandeel licht hoger op 45,98 euro. ING heeft een koopadvies op TKH.