iPhoneproducent Foxconn verslaat verwachtingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Foxconn Technology heeft in het tweede kwartaal een lagere winst behaald, maar die was wel beter dan verwacht. Dit bleek maandag uit de resultaten van het Taiwanese bedrijf dat voor Apple iPhones maakt. In de verslagperiode daalde de nettowinst met 0,9 procent tot 33 miljard nieuwe Taiwanese dollar, omgerekend 1,03 miljard Amerikaanse dollar. Analisten rekenden op een winst van 25,8 miljard nieuwe Taiwanese dollar. De winstmarge daalde van 2,94 procent een jaar geleden tot 2,37 procent in het afgelopen kwartaal. In het eerste kwartaal kwam de marge nog uit op 2,77 procent. De omzet daalde in het tweede kwartaal op jaarbasis met 14 procent tot 1.305 miljard nieuwe Taiwanese dollar, bijna 41 miljard Amerikaanse dollar. Outlook Foxconn verlaagde maandag de outlook voor zijn cloud- en netwerkactiviteiten en computerproducten, en verwacht voor heel het bedrijf licht lagere resultaten dan vorig jaar. In mei werd nog gerekend op een stabiel resultaat. De consumentenelektronicatak zal in het derde kwartaal vermoedelijk beter presteren dan in het tweede kwartaal, maar op jaarbasis zal de divisie het wel slechter doen, verwacht Foxconn. De omzet bij dit segment daalde in het tweede kwartaal van een hoog niveau in dezelfde periode een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

