Europese beurzen veren op

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond het middaguur overwegend hoger en herstelden daarmee van een terughoudend begin van de nieuwe beursweek.

De Stoxx Europe 600 index steeg 0,2 procent op 459,94 punten, de Duitse DAX won 0,6 procent op 15.918,91 punten, de Franse CAC 40 ging 0,4 procent hoger op 7.367,43 punten en de Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent lager op 7.511,86 punten.

Beleggers waren voorzichtig na een rode sessie in Azië, waar de zorgen over een Chinese vastgoedcrisis weer de kop op staken nadat dit weekend bekend werd dat vastgoedaandeel Country Garden Holdings de handel in 11 obligaties zal opschorten. Dit voedt ook de zorgen over de algehele Chinese economie.

"De Chinese economie blijkt toch een stuk breekbaarder te zijn dan voorheen werd gedacht", schreef marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een marktcommentaar.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig. Later deze week staan onder meer de Duitse ZEW-index en Britse inflatiedata op de rol.

De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,0952. WTI-olie werd een half procent goedkoper, op iets minder dan 83 dollar per vat, nadat de olieprijs vorige week nog de zevende weekwinst op rij wist te boeken en zelfs even het hoogste niveau van het jaar aantikte.

"Dit soort snelle stijgingen kunnen het onbedoelde gevolg hebben dat de economische activiteit tot stilstand komt. De Chinese cijfers van vorige week wezen op zwakke vooruitzichten, zowel binnenlands als wereldwijd, en ondanks de vastberadenheid van OPEC+ om een bodem onder de prijzen te leggen, bestaat het risico dat hun agressieve productieverlagingen de vraag [naar olie] vernietigen", waarschuwde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Bedrijfsnieuws

Philips is maandag één van de blikvangers in Europa. Het aandeel steeg 5 procent in Amsterdam, nadat bekend werd dat Exor een belang van 15 procent heeft genomen in het healthtechbedrijf, een belang dat op langere termijn niet verder dan maximaal 20 procent kan stijgen. Het aandeel Exor daalde licht.

Zalando leverde in Frankfurt ruim anderhalf procent in, terwijl de verliezen verder beperkt bleven. Henkel was een duidelijke stijger in de DAX, met een plus van bijna 3 procent.

In Parijs ging ArcelorMittal aan kop, met een winst van meer dan anderhalf procent, terwijl Thales een procent daalde.

Europees breed zaten financials in de lift, terwijl olie-aandelen als Shell en BP in het rood noteerden.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lichtgroene opening tegemoet. Rond het middaguur noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager gesloten. De S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.464,05 punten, de Dow Jones index steeg 0,3 procent naar 35.281,40 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 13.644,85 punten.