Philips uitblinker in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandag gedurende de ochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur noteerde de AEX nagenoeg onveranderd op 765,44 punten.

De stemming in Europa wordt gedrukt door de ontwikkelingen in China. De beurzen daar starten de week in het rood, getroffen door een mix van zwakke economische data en verliezen in de vastgoedsector.

Investment manager Simon Wiersma van ING wijst ook op de aanhoudende zorgen over de Chinese economie en vastgoedsector, die worden aangevuld met nieuwe problemen bij een paar grote Chinese vermogensbeheerders na berichten dat deze betalingen op beleggingsproducten hebben gemist.

Met een verlies dit jaar van tot nu toe van 6 procent, is de Hang Seng index één van de slechtst presterende beurzen. Zolang nieuwe en grote stimuleringsmaatregelen door de Chinese regering uitblijven, is er weinig zicht op verbetering van het sentiment op de Chinese beurzen, meent Wiersma.

De olieprijzen zijn vorige week voor de zevende week op rij hoger gesloten, mede dankzij optimistische vraagprognoses van oliekartel OPEC en het Internationaal Energieagentschap (IEA). Echter, aan het begin van de week sijpelde de Chinese problematiek ook door naar de olieprijzen en noteerde een vat Brentolie ongeveer 0,3 procent lager op 86,56 dollar.

De euro/dollar noteerde maandagochtend nagenoeg onveranderd op 1,0952.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Philips bijna 5 procent, nadat Exor bekend had gemaakt een belang van 15 procent in Philips gekocht te hebben. Exor is van plan dit belang langdurig aan te houden en wellicht op termijn te verhogen naar 20 procent.

Exor heeft het belang in Philips gekocht, omdat het gecharmeerd is van de combinatie van healthcare en technologie, zo zei een woordvoerder van de investeerder maandag tegen ABM Financial News. Het aandeel Exor daalt een bescheiden 0,3 procent.

Adyen startte de week in mineur en noteerde ruim 1 procent lager.

Alfen won in de AMX 3,3 procent. Allfunds kwam slecht uit de startblokken en noteerde 2,4 procent lager. Vopak daalde ook 1,2 procent.

Azerion en Fastned wonnen onder de kleinere aandelen ruim 2 procent en ForFarmers steeg 0,8 procent. ForFarmers maakte maandagochtend bekend dat het zijn aandeleninkoopprogramma heeft afgerond.

BAM sluit de gelederen met een verlies van 1,6 procent en sectorgenoot Heijmans wordt 0,8 procent goedkoper.