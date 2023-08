Valuta: Chinese yuan volatiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese yuan bewoog maandagochtend volatiel ten opzichte van de dollar, door hernieuwde zorgen over de vastgoedsector en de bredere economie in China. "De wereld kijkt nerveus naar de ontwikkelingen in de financiële sector, waar vastgoedontwikkelaar Country Garden Holdings vannacht de handel in 11 onshore obligaties van het bedrijf en zijn dochterondernemingen opschortte", zeiden valutastrategen van ING. "Als er deze week geen verrassende stimuleringsmaatregel wordt genomen, lijkt het erop dat dollar/yuan door 7,28 zou kunnen breken", voorspelt ING. Het muntpaar noteerde maandag op 7,23. In Europa is het maandag rustig, met een lege macro-economische agenda. Interessant voor de euro is later deze week de ZEW-index, maar verder is de kalender vrij leeg, wat normaal is voor halverwege augustus, aldus ING. De dollar komt mogelijk in beweging na het verschijnen van de Amerikaanse detailhandelsverkopen dinsdag en de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve op woensdagavond, maar deze publicaties zullen weinig doen om de verwachtingen te temperen dat de Fed de rente tot ver in 2024 boven de 5 procent zal houden, verwacht ING. Voor het Britse pond zijn de arbeidsmarktdata op dinsdag en inflatiecijfers die woensdag verschijnen van belang. ING verwacht dat de diensteninflatie positief zal verrassen, waardoor de verwachtingen voor een verdere renteverhoging van 50 basispunten door de Bank of England omlaag gaan. Dit zou het pond onder druk kunnen zetten, volgens de valutakenners. De euro/dollar noteerde maandagochtend licht hoger op 1,0956, terwijl beleggers voor elk pond 1,2691 dollar kregen, vrijwel gelijk aan de koers voor het weekend. Bron: ABM Financial News

