AEX licht lager geopend, koers Philips schiet omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag iets lager geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,1 procent lager op 764,44 punten. Onder de hoofdfondsen steeg Philips ruim 5 procent, nadat Exor bekend had gemaakt een belang van 15 procent in Philips gekocht te hebben. Exor is van plan dit belang langdurig aan te houden. Shell startte de week in mineur en noteerde circa 1 procent lager. Alfen won in de AMX 1,0 procent en Van Lanschot 0,6 procent. SBM Offshore moest opnieuw terrein prijsgeven en daalde ruim 2 procent. Azerion won onder de kleinere aandelen 1,5 procent en Forfarmers steeg 1,4 procent. ForFarmers maakte maandagochtend bekend dat het zijn aandeleninkoopprogramma heeft afgerond. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.