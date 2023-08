Exor wordt aandeelhouder van Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Exor heeft een belang van 15 procent gekocht in Philips en is van plan dit belang langdurig aan te houden. Dit maakten de twee bedrijven met een notering in de Amsterdamse AEX maandag voorbeurs bekend. Exor wilde de blootstelling aan de sectoren healthcare en technologie vergroten en zei de strategie van Philips volledig te ondersteunen. De aandelen Philips werden door Exor gekocht op de beurs, met behulp van een grote financiële partij. Deze partij werd maandag niet bij naam genoemd. Ook over de aankoopprijs werd niets vermeld. Philips is eind 2022 benaderd door Exor. Het betreft volgens een woordvoerder van Philips een traject "met volledige instemming" van Philips. De zegsman benadrukte dat Philips al enige tijd "de weg omhoog weer is ingeslagen". Op korte termijn wil Exor het belang niet vergroten, maar er zijn afspraken met Philips gemaakt dat op langere termijn het belang mag stijgen tot maximaal 20 procent. Exor krijgt het recht om een commissaris voor de RvC van Philips voor te dragen. Exor is sinds 12 augustus vorig jaar genoteerd aan Euronext Amsterdam en is sinds 6 december opgenomen in de AEX index. De investeerder heeft zijn grootste belangen in Ferrari, Stellantis en CNH Industrial. Volgens data van Euronext had Philips afgelopen vrijdag een marktkapitalisatie van 17,2 miljard euro. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

