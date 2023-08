AEX start de week waarschijnlijk vlak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag een vlakke tot iets lagere opening tegemoet. Vrijdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,6 procent lager op 765,16 punten.

De focus lag afgelopen week verder vooral op Amerikaanse en Chinese inflatiedata. De Amerikaanse inflatiecijfers waren weinig verrassend. De inflatie kwam in juli uit op 3,2 procent, van 3,0 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie juist daalde van 4,8 naar 4,7 procent. Economen hadden gerekend op respectievelijk 3,3 en 4,7 procent.

In China daalden de consumentenprijzen in juli met 0,3 procent op jaarbasis. De producentenprijzen daalden al eerder en liepen ook afgelopen maand weer verder terug, met ruim 4 procent op jaarbasis. Volgens CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild zijn deze cijfers voor Beijing een signaal dat het '5 voor 12' is.

De zorgen omtrent China houden ook in het begin van deze week aan. De beurzen daar starten de week in het rood, getroffen door een mix van zwakke economische data en verliezen in de vastgoedsector.

Naast Evergrande is nu ook vastgoedgigant Country Garden in de problemen gekomen, wat eind vorige week waarschuwde voor een enorm verlies van 7,6 miljard dollar in de eerste helft van 2023.

Het aandeel zakte vanochtend naar een nieuw laagterecord, ook omdat rapporten suggereerden dat het bedrijf moeite heeft om aan zijn schuldverplichtingen te voldoen en het risico loopt in gebreke te blijven. Maar ook techaandelen hebben het maandag moeilijk op de Chinese beurzen.

De zwakte op de Aziatische markten zal de start in Europa negatief beïnvloeden. Naast de AEX zullen ook de andere Europese beurzen lager van start gaan.

De olieprijzen zijn vorige week voor de zevende week op rij hoger gesloten, mede als gevolg van optimistische vraagprognoses van de OPEC-producentengroep en het Internationaal Energieagentschap (IEA). Bij een settlement van 83,19 dollar werd een vat West Texas Intermediate vrijdag 0,4 procent duurder. In de Aziatische handel vanochtend, koerste de olieprijzen een procent lager op 82,33 dollar.

De euro/dollar noteerde maandagochtend licht lager op 1,0935.

Bedrijfsnieuws

Exor heeft een belang van 15 procent gekocht in Philips en is van plan dit belang langdurig aan te houden. Op korte termijn wil Exor het belang niet vergroten, maar er zijn afspraken met Philips gemaakt dat op langere termijn het belang mag stijgen tot maximaal 20 procent. Exor krijgt ook het recht een commissaris voor te dragen voor de RvC van Philips.



Ajax en Stade de Reims hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van de Deense aanvaller Mohamed Daramy naar de Franse club. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub vrijdagavond laat. Ajax kwam met de Franse club een transfersom overeen van 12 miljoen euro. Dat bedrag kan middels variabelen oplopen tot 17,5 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag fractioneel tot 4.464,05 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 35.281,40 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent lager op 13.644,85 punten.