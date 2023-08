Tesla voert prijzenoorlog in China op Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesla voert de prijzenoorlog in China op door de prijs van twee versies van zijn Model Y SUV met elk ongeveer 1.900 dollar te verlagen. De prijs van een Model Y met lange actieradius werd met 14.000 Chinese yuan verlaagd tot 299.900 yuan, terwijl de Model Y Performance met hetzelfde bedrag werd verlaagd tot 349.9000 yuan. Dat komt neer op een prijsverlaging van respectievelijk 4,5 en 3,8 procent. Tesla kondigde ook aan dat het een beperkte verzekeringssubsidie van 8.000 yuan zal aanbieden voor zijn instapmodel Model 3 in China. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's heeft het afgelopen jaar de prijzen wereldwijd aangepast, maar vooral in China, waar Tesla stevige concurrentie ondervindt van Chinese fabrikanten. Na Tesla's laatste productiecijfers, die begin juli verschenen, spraken analisten al hun bezorgdheid uit over de krimpende marges van het bedrijf. Analisten van Bernstein waarschuwden destijds dat Tesla de prijzen mogelijk verder moet verlagen of meer reclame moet maken, wat in beide gevallen de marges verder onder druk zet. Begin augustus meldde Tesla dat de leveringen in China in juli met 31 procent zijn gedaald, tot het laagste punt dit jaar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.