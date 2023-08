Pharming wil Richard Peters op 25 september benoemen als bestuursvoorzitter Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Pharming roept op 25 september een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen voor de voorgenomen benoeming van Dr. Richard Peters als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. Dit meldde het farmabedrijf uit Leiden maandag voorbeurs. Peters volgt bij goedkeuring Paul Sekhri op als bestuursvoorzitter. Op de agenda van de aandeelhoudersvergadering staat verder het voorstel om, door middel van een aanvulling op het huidige beloningsbeleid voor de raad van bestuur, een verhoging van de jaarlijkse vergoeding voor de bestuursvoorzitter goed te keuren, aldus Pharming. Op 18 juli meldde Pharming al Peters te willen benoemen als bestuurder. Bron: ABM Financial News

