AEX verliest verder terrein

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder gedaald. Met een slot van 765,16 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis een procent. Vorige week daalde de hoofdindex bijna 3 procent bij een slot van 770,72 punten.

"Wij denken nog steeds dat bij het huidige klimaat een voorzichtig beleggingsbeleid past. Dat uit zich in een onderweging in aandelen, met name in de VS en in mindere mate in Europa", zei beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

Het sentiment werd aan het begin van de week niet geholpen door het nieuws dat de Italiaanse regering extra belasting gaat heffen op de overwinsten van banken. Verder werd Moody's voorzichtiger over Amerikaanse banken.

Het nieuws uit Italië kwam volgens ING niet als een verrassing en de koersreactie was dan ook wat overdreven.

De focus lag afgelopen week verder vooral op Chinese en Amerikaanse inflatiedata. In China daalden de consumentenprijzen in juli met 0,3 procent op jaarbasis. De producentenprijzen daalden al eerder en liepen ook afgelopen maand verder terug, met ruim 4 procent op jaarbasis.

Volgens CIO Frank Vranken van Edmond de Rothschild zijn deze cijfers voor Beijing een signaal dat het '5 voor 12' is.

Maar als er in China sprake is van deflatie, "dan komen die lagere prijzen vanzelf een keer onze kant op. En dan kunnen de ECB, de Fed en alle andere centrale banken hun voet wel eens voorzichtig van de monetaire rem halen, zo is de hoop", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Amerikaanse inflatiedata waren weinig verrassend. De inflatie kwam in juli uit op 3,2 procent, van 3,0 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie juist daalde van 4,8 naar 4,7 procent. Economen hadden gerekend op respectievelijk 3,3 en 4,7 procent.

Alles bij elkaar ondersteunt het rapport het mooie goldilocks-scenario van een vertraging van de inflatie waardoor de Federal Reserve kan stoppen met het verhogen van de rente, volgens ING.

De Amerikaanse producentenprijzen die vrijdag verschenen, bleken in juli iets sterker gestegen dan verwacht, met 0,3 procent op maandbasis. De kernprijzen stegen met 0,2 procent. Op jaarbasis bleef de PPI-kerninflatie stabiel op 2,7 procent.

Handelaren zien nu iets meer dan 11 procent kans op een renteverhoging door de Fed in september. Maar hoewel de markten denken dat de Federal Reserve klaar is, waarschuwden een aantal Fed-bestuurders, waaronder voorzitters Michelle Bowman en Mary Daly van de San Francisco Fed, afgelopen week dat het mogelijk nog niet gedaan is met de verhogingen.

Dat is ook terug te zien in de ontwikkeling van de Amerikaanse rentes. De tienjaarsrente noteerde vrijdag op 4,14 procent, 9 basispunten hoger dan een week geleden, terwijl de tweejarige variant vrijdag op 4,88 procent stond, op weekbasis een stijging van ruim 9 punten.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0956 en daarmee op weekbasis een half procent lager. WTI-olie steeg rond een procent op weekbasis en kostte vrijdag ruim 83 dollar. Eerder in de week wist de olieprijs met ruim 84 dollar nog het hoogste niveau van 2023 te bereiken. OPEC en IEA kwamen met hun maandrapporten. Het IEA waarschuwde daarin dat het olieaanbod volgend jaar hoger zal liggen dan eerder gedacht, terwijl de vraag vermoedelijk minder sterk stijgt dan aanvankelijk voorzien.

Stijgers en dalers

Banken stonden onder druk na het nieuws uit Italië. ABN AMRO opende daarnaast ook de boeken. ING verloor ruim 2,5 procent op weekbasis en ABN AMRO zelfs 6 procent. Verzekeraars deden het afgelopen week wel goed. ASR ging aan kop met een plus van ruim 2,5 procent op weekbasis en NN Group en Aegon wonnen meer dan een procent.

De nettowinst van ABN AMRO steeg op jaarbasis van 475 miljoen naar 870 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 570 miljoen euro. KBC verhoogde na de cijfers het koersdoel voor ABN AMRO van 17,00 naar 17,50 euro. Omdat KBC de taxaties voor de kosten en voorzieningen voor slechte leningen verlaagde, was er ruimte om het koersdoel te verhogen. ABN AMRO liet de kostenoutlook voor 2024 van 4,7 miljard euro los. "Maar de markt geloofde toch al niet meer in dat cijfer", meent KBC. Deutsche Bank besloot het koersdoel voor ABN AMRO te verlagen naar 21,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. ING noteerde afgelopen week ex-dividend en kreeg verschillende koersdoelverhogingen. Bank of America verhoogde het koersdoel voor ING zelfs naar 20,00 euro.

Jefferies zag geen verrassingen in de cijfers van Ahold Delhaize. De supermarktketen boekte in het tweede kwartaal meer omzet, maar de winst viel wel iets lager uit dan voorzien. Het supermarktbedrijf verhoogde de outlook voor de vrije kasstroom. Op Bloomberg TV zei CEO Frans Muller dat het nog te vroeg is voor een beursgang voor onderdeel Bol.com, maar de plannen zijn zeker niet van tafel. Het aandeel steeg afgelopen week licht. Net als ING ging Ahold Delhaize ex-dividend.

In de AMX steeg CTP ruim 2 procent na publicatie van de halfjaarcijfers. ING verhoogde het koersdoel na de "solide" resultaten.

De cijfers van Corbion werden aanvankelijk negatief ontvangen. Het bedrijf verlaagde de outlook en Degroof Petercam stelde het koersdoel neerwaarts bij naar 32 euro. Het aandeel steeg op weekbasis toch 7 procent, waarmee Corbion aan kop ging in de Midcap.

SBM Offshore verloor op weekbasis licht terrein. De omzet en winst daalden en ING sprak van teleurstellende resultaten.

Alfen ging afgelopen week bijna 3 procent hoger, nadat Jefferies het aandeel van de verkooplijst haalde. Just Eat Takeaway verloor ruim 9 procent op weekbasis, net als Galapagos.

Bij de smallcaps ging ForFarmers bijna 11 procent lager na cijfers. Degroof Petercam oordeelde dan ook dat die cijfers tekortschoten. Koploper Azerion won circa 10 procent.

PostNL steeg bijna 9 procent na meevallende kwartaalcijfers en een outlookverhoging. Verschillende analisten verhoogden hun koersdoel.

Ebusco daalde na cijfers bijna 2 procent. Het bedrijf heeft moeite om de productiecapaciteit op te schalen en dit drukte op de resultaten in de eerste helft van dit jaar. Een verrassing was dit niet, na het winstalarm van Ebusco in juli.

Pharming daalde op weekbasis ook bijna 2 procent. RBC verhoogde het koersdoel. "Pharming zal de komende jaren veel cash genereren", voorzien de analisten van RBC. En dit komt boven op de goedgevulde kas. De pijplijn van Pharming is volgens RBC echter mager. Dat betekent dat het biotechbedrijf de middelen kan aanwenden voor overnames.