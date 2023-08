Nikola roept 209 trucks terug

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft uit voorzorg 209 elektrische trucks vrijwillig teruggeroepen nadat een defect in een accu brand had veroorzaakt in de fabriek van het bedrijf. Dit meldde de fabrikant vrijdagavond laat.



Uit een extern onderzoek is gebleken dat een lekkage van koelvloeistof in één batterijpack waarschijnlijk de oorzaak is van een brand op het hoofdkantoor van het bedrijf in Phoenix in juni. Daarbij brandden meerdere trucks uit. Vorige week werd bovendien een ander "klein thermisch incident" ontdekt bij een vrachtwagen in de fabriek in Coolidge in Arizona.



Nikola is bezig om de terugroepactie in te dienen bij de National Highway Traffic Safety Administration en legt de verkoop van zijn batterij-elektrische voertuigen tijdelijk stil. De terugroepactie heeft geen invloed op de waterstofcel EV's van het bedrijf, die momenteel in productie zijn.



Volgens Nikola zijn er bij slechts twee batterijpakketten van de 3.100 tot nu toe geproduceerde trucks problemen geconstateerd. De Tre trucks op batterijen kunnen in bedrijf blijven, maar Nikola raadt eigenaren wel aan om de voertuigen te laten controleren door de fabrikant.



Het aandeel daalde vrijdag in de nabeurshandel in New York met ruim 5 procent.

Bron: ABM Financial News