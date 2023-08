Ajax akkoord met Stade de Reims over Daramy Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ajax Images

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en Stade de Reims hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van de Deense aanvaller Mohamed Daramy naar de Franse club. Dit meldde de Amsterdamse voetbalclub vrijdagavond laat. Ajax kwam met de Franse club een transfersom overeen van 12 miljoen euro. Dat bedrag kan middels variabelen oplopen tot 17,5 miljoen euro. Daramy stond in Amsterdam nog tot en met 30 juni 2026 onder contract en werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Kopenhagen. Hij kwam in totaal in zestien officiële wedstrijden uit voor de hoofdmacht van Ajax, waarin hij drie keer wist te scoren. Bron: ABM Financial News

