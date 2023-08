Wall Street koerst overwegend lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag overwegend lager met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 verloor 0,2 procent op 4.460,98 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent naar 35.242,95 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 13.658,33 punten.

De verliezen liepen in de tweede helft van de dag verder op na de publicatie van tegenvallende producentenprijzen in de Verenigde Staten, waardoor de obligatierente verder steeg.

Al in de ochtend hadden aandelen te lijden onder het havikistische commentaar van Fed-lid Mary Daly, die zei dat "er nog werk aan de winkel is" in de strijd tegen de inflatie, ondanks een verdere daling van de kernprijzen in juli zoals donderdag bekend werd gemaakt.

"De vraag of we de rente weer zullen verhogen of voor een langere periode stabiel zullen houden, is nog niet beantwoord." " We moeten de inflatie zien terug te brengen naar het niveau van voor de pandemie als we er zeker van willen zijn dat we 2 procent op een duurzame basis kunnen bereiken".

Analist Michael Hewson van CMC Markets zag de rentes na haar uitspraken aantrekken, waardoor de beurzen onder druk kwamen te staan. "Dat laat wel zien hoe nerveus beleggers zijn als het gaat om de inflatieverwachtingen, ook gezien Daly dit jaar geen stemrecht heeft in het beleid van de Fed", aldus de analist.

Volgens de CME FedWatch Tool denkt meer dan 90 procent van de markt dat de Fed in september de rente niet verhoogt. Dat was 82 procent voor de inflatiecijfers en de wekelijkse steunaanvragen op donderdag. Begin juli lag die kans op slechts 72 procent.

Ook hielp het volgens Hewson niet dat cijfers uit China eerder in de week lieten zien dat het land kampt met deflatie, ondanks de recente stijging van de energieprijzen.

Vanmiddag werd bekend dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in juli iets harder zijn gestegen dan verwacht. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,3 procent, na een pas op de plaats in juni. Economen rekenden op een stijging met 0,2 procent. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS met 0,2 procent in juli.

Verder werd medegedeeld dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de regio Michigan licht is gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 71,6 naar 71,2. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden komt uit op 3,3 procent. In juli was dit nog 3,4 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0948 en de Amerikaanse tienjaarsrente is na de inflatiecijfers van vanmiddag verder opgelopen naar 4,16 procent. De olieprijzen stegen bijna een procent en een vat WTI-olie kostte 83,51 dollar.

Bedrijfsnieuws

De aandelen van UBS stegen met ruim 5 procent na het nieuws dat de Zwitserse zakenbank een verliesbeschermingsovereenkomst van ongeveer 10 miljard dollar en een liquiditeitsvoorziening van de staat met Credit Suisse heeft beëindigd. Het bedrijf bevestigde ook dat Credit Suisse een noodlening van 50 miljard Zwitserse frank aan de Zwitserse Nationale Bank volledig heeft terugbetaald.

News Corp wist vandaag ruim 4 procent bij te schrijven. Het bedrijf kwam donderdag nabeurs met cijfers. In het afgelopen kwartaal werd verlies geleden, onder meer door een daling van de winst bij de uitgeverij van het mediaconglomeraat.

Aandelen van de Archer Aviation kunnen vooralsnog niet profiteren, nadat de fabrikant van eVTOL-vliegtuigen, die kunnen worden gebruikt als luchttaxidienst, bekendmaakte dat een juridische kwestie met Boeing is opgelost en dat de luchtvaartreus deelneemt aan een financieringsronde van Archer. Het aandeel noteerde ruim 4 procent lager.

Aandelen van WeWork zijn de laatste dagen volatiel, nadat de verhuurder van deelwerkplekken bekendmaakte te twijfelen over het voortbestaan van het bedrijf. Een koersverlies van zo'n 40 procent op woensdag, werd donderdag weer weggepoetst. Vandaag koerst het aandeel grofweg 13 procent hoger op 0,21 dollar.

Farmabedrijf Cano Health sprak ook zijn zorgen uit over het voortbestaan van het bedrijf in het komende jaar. Deze aandelen daalden vandaag meer dan 70 procent.