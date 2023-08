Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag lager geëindigd. De Stoxx Europe 600 index daalde 1,1 procent naar 459,17 punten. De Duitse DAX verloor 1,0 procent op 15.832,17 punten. De Franse CAC 40 moest 1,3 procent terrein prijsgeven bij een stand van 7.340,19 punten. De Britse FTSE sloot 1,2 procent lager op 7.524,16 punten.

Na twee dagen van winsten zijn de Europese markten vandaag volledig omgeslagen, nadat de Amerikaanse markten gisterenavond tegen het eind van de handel scherp daalden. Dit was vooral te wijten aan de opmerkingen van Mary Daly, president van de Fed in San Francisco, die aangaf dat de Amerikaanse centrale bank meer werk te doen had als het gaat om verdere renteverhogingen.

Analist Michael Hewson van CMC Markets zag de rentes na haar uitspraken aantrekken, waardoor de beurzen onder druk kwamen te staan. "Dat laat wel zien hoe nerveus beleggers zijn als het gaat om de inflatieverwachtingen, ook gezien Daly dit jaar geen stemrecht heeft in het beleid van de Fed", aldus de analist.

Volgens de CME FedWatch Tool denkt meer dan 90 procent van de markt dat de Fed in september de rente niet verhoogt. Dat was 82 procent voor de inflatiecijfers en de wekelijkse steunaanvragen op donderdag. Begin juli lag die kans op slechts 72 procent.

Ook hielp het volgens Hewson niet dat cijfers uit China eerder in de week lieten zien dat het land kampt met deflatie, ondanks de recente stijging van de energieprijzen.

Op macro-economisch vlak waren er Britse groeicijfers. De Britse economie steeg in het tweede kwartaal met 0,2 procent, na een groei van 0,1 procent een kwartaal eerder. Economen hadden niet verwacht dat het Britse bruto binnenlands product zou stijgen. De consumentenprijzen in Frankrijk stegen in juli met 4,3 procent op jaarbasis, conform voorlopige cijfers die eind juli al bekend werden gemaakt. In juni werd nog een inflatie van 4,5 procent berekend.

Vanmiddag werd ook bekend dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in juli iets harder zijn gestegen dan verwacht. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,3 procent, na een pas op de plaats in juni. Economen rekenden op een stijging met 0,2 procent. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS met 0,2 procent in juli.

Verder werd medegedeeld dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de regio Michigan licht is gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 71,6 naar 71,2. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,3 procent. In juli was dit nog 3,4 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0956 en de Amerikaanse tienjaarsrente is na de inflatiecijfers van vanmiddag verder opgelopen naar 4,15 procent. De olieprijzen stegen 0,7 procent en een van Brent olie kostte 87,08 dollar.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam stonden techfondsen onder druk met verliezen van 2,4 tot 3,8 procent voor onder meer ASMI, ASML, BESI, Adyen en Prosus.

In Brussel herstelde KBC van het koersverlies van donderdag, na de kwartaalcijfers. Het aandeel KBC steeg 0,9 procent. Sofina en Cofinimmo verloren beide ongeveer 2,6 procent.

In Parijs verloor Teleperformance 4,2 procent en Stellantis 3,4 procent. Orange wist een bescheiden winst van 0,3 procent op de borden te zetten.

Opvallende stijger in Frankfurt was Commerzbank, met een plus van 2,2 procent. Infineon, Zalando en Continental moesten ruim 3 procent terrein prijsgeven.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot enigszins verdeeld. De S&P 500 koerste 0,2 procent lager.