AEX sluit de week in mineur af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft de week in mineur afgesloten, nadat de oplopende producentenprijzen in de VS de rentevrees weer enigszins aanwakkerden.

De AEX daalde 1,6 procent naar 765,16 punten. De aandelenmarkten hebben het gedurende augustus lastig en weten vooralsnog niet de succesvolle maand juli een positief vervolg te geven.

Volgens analist André Brouwers van Het Beleggingsinstituut is de markt te optimistisch geweest omtrent het terugdringen van de inflatie, vooral als je kijkt naar de recente stijging van de olieprijzen. Het zal voor de centrale banken nog een hele kluif worden om de inflatie onder controle te krijgen en de beoogde doelstelling van 2 procent te behalen, aldus de analist.

Brouwers houdt er nog steeds rekening mee dat een recessie waarschijnlijk is, waarbij de rentes relatief hoog zullen zijn. Als je die relatief hoge rentes in acht neemt, vindt hij de huidige aandelenwaarderingen dan ook aan de maat.

Tenslotte wijst Brouwers wel op het vooralsnog positieve technische beeld van de aandelenbeurzen, waarbij er voor de AEX een stevige steun rond 755 punten ligt. Indien die steunzone houdt, kan de recente terugval als een normale correctie gezien worden.

Vanmiddag werd bekend dat de producentenprijzen in de Verenigde Staten in juli iets harder zijn gestegen dan verwacht. De producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,3 procent, na een pas op de plaats in juni. Economen rekenden op een stijging met 0,2 procent. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS met 0,2 procent in juli.

Ook werd bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de regio Michigan licht is gedaald. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 71,6 naar 71,2. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 3,3 procent. In juli was dit nog 3,4 procent.

De euro/dollar handelde op 1,0956 en de Amerikaanse tienjaarsrente is na de inflatiecijfers van vanmiddag verder opgelopen naar 4,14 procent.

De olieprijzen stegen 0,7 procent en een van Brent olie kostte 86,98 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen hielden KPN en ASR als enige de voeten droog. KPN steeg 0,2 procent en ASR sloot onveranderd. Prosus leverde 3,8 procent in. De 'chippers' ASMI , ASML en Besi moesten vandaag ook terrein prijsgeven en leverden grofweg 3 procent in. Ahold Delhaize gaf 1,7 procent prijs, maar noteerde ex-dividend.

SBM Offshore won in de AMX bijna 5 procent en heeft daarmee het verlies na de kwartaalcijfers op donderdag weggewerkt. Just Eat Take Away was opnieuw de gebeten hond en moest iets meer dan 5 procent inleveren. OCI werd 3,6 procent goedkoper.

In de AScX werd de lijst aangevoerd door Majorel Group met een winst van 1,2 procent. Nedap en BAM wonnen 0,7 en 0,2 procent.

Pharming sloot de dag onveranderd af, na een koersdoelverhoging van RBC. "Pharming zal de komende jaren veel cash genereren", voorzien de analisten van RBC. En dit komt boven op de goedgevulde kas. De pijplijn van Pharming is volgens RBC echter mager. Dat betekent dat het biotechbedrijf de middelen kan aanwenden voor overnames.

Fastned sloot de gelederen met een verlies van bijna 4 procent en ForFarmers leverde na de slechte sessie op donderdag nog eens 2,9 procent in.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen enigszins verdeeld. De S&P 500 koerste 0,2 procent lager.