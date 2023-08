Wall Street richting lichtrode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een lichtrode opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteerden de futures op de S&P 500 0,1 procent lager.

Wall Street won donderdag juist licht terrein, hoewel de winsten grotendeels verloren gingen, nadat bleek dat de steunaanvragen in de VS afgelopen week zijn gestegen, wat zorgen over een recessie aanwakkert. Ook waren er zorgen na uitspraken van een Fed-bestuurder.

Volgens Mary Daly van de San Francisco Fed is het nog te vroeg om de overwinning in de strijd tegen de inflatie te claimen. Er is nog werk aan de winkel, zei zij. En vervolgens liepen de rentes op en daalden aandelen. "Dat laat wel zien hoe nerveus beleggers zijn als het gaat om de inflatieverwachtingen, ook omdat Daly dit jaar geen stemrecht heeft in het beleid van de Fed", merkte analist Michael Hewson van CMC Markets op.

Vandaag ligt de focus op de Amerikaanse producentenprijzen, die in juli met 0,3 procent zijn stegen op maandbasis, terwijl de kerninflatie uitkwam op 0,2 procent. Vooraf werd gerekend op een stijging op maandbasis met 0,2 procent. Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in de VS in juli met 0,8 procent, na een stijging van 0,2 procent in juni en bleef de kerninflatie stabiel op 2,7 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het verschijnen van de producentenprijzen naar 4,13 procent.

Analisten van KCM Trade denken dat een rentepauze in september het meest aannemelijk is, maar de markten zullen tot die tijd vermoedelijk onrustig blijven in de wetenschap dat de inflatiedata van augustus nog moeten komen tussen nu en de volgende beleidsvergadering van de Federal Reserve.

Later vanmiddag staat nog het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan op de rol.

De euro/dollar noteerde vrijdagmiddag op 1,0978. WTI-olie werd iets duurder en kostte ruim 83 dollar per vat. Het olieaanbod zal volgend jaar hoger liggen dan eerder gedacht, terwijl de vraag lager uitvalt, bleek vrijdag uit het maandrapport van het Internationaal Energieagentschap. Eerder deze week bereikte de prijs voor ruwe olie nog het hoogste punt van dit jaar, op ruim 84 dollar.

Bedrijfsnieuws

De Amerikaanse notering van UBS komt vrijdag mogelijk in beweging, nadat de bank liet weten dat het niet langer gebruikmaakt van een Zwitserse staatssteun van omgerekend 10 miljard dollar. Het aandeel steeg in de voorbeurshandel in New York 4,5 procent.

News Corp kwam donderdag nabeurs met cijfers. In het afgelopen kwartaal werd verlies geleden, onder meer door een daling van de winst bij de uitgeverij van het mediacongolomeraat. In de voorbeurshandel steeg het aandeel wel anderhalf procent.

Aandelen van de Archer Aviation stegen in de voorbeurshandel bijna 20 procent, nadat de fabrikant van eVTOL-vliegtuigen, die kunnen worden gebruikt als luchttaxidienst, bekendmaakte dat een juridische kwestie met Boeing is opgelost en dat de luchtvaartreus deelneemt aan een financieringsronde van Archer.

Modebedrijf Capri Holdings steeg donderdag bijna 56 procent na een overnamebod van Tapestry. Vrijdag in de voorbeurshandel daalde het aandeel licht.

Aandelen van WeWork zijn de laatste dagen volatiel, nadat de verhuurder van deelwerkplekken bekendmaakte te twijfelen over het voortbestaan van het bedrijf. Een koersverlies van zo'n 40 procent op woensdag, werd donderdag weer weggepoetst. Vrijdag lijkt het aandeel ruim 20 procent hoger te gaan openen.

Farmabedrijf Cano Health sprak ook zijn zorgen uit over het voortbestaan van het bedrijf in het komende jaar. Deze aandelen daalden voorbeurs 48 procent.

Slotstanden

De S&P 500 steeg donderdag fractioneel op 4.468,83 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 35.176,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.737,99 punten.