Beursblik: beëindiging staatssteun UBS positief maar wachten op duidelijkheid financiering

(ABM FN-Dow Jones) De aankondiging van UBS dat de bank met onmiddellijke ingang afziet van de staatssteun en liquiditeitsbackstops van de Zwitserse overheid is positief, maar het is wachten op meer duidelijkheid over de liquiditeit en financiering van de bank. Dit stelden analisten van zakenbank Jefferies vrijdag in een rapport.

UBS kondigde vrijdag aan dat het vrijwillig afziet van de staatssteun van 9 miljard Zwitserse frank en een liquiditeitslijn van 100 miljard Zwitserse frank. Ook heeft Credit Suisse, dat in juni werd overgenomen door UBS, een lening van 50 miljard Zwitserse frank volledig afgelost.

UBS heeft de tijd genomen om alle activa die onder de staatssteun vielen te beoordelen en concludeerde dat financiële steun niet langer nodig is.

"Wij zien dit als een positief teken voor de omvang van de verliezen in verband met deze portefeuille", aldus Jefferies. Volgens de analisten betekent dit vermoedelijk ook dat het totale verlies lager zal zijn dan 5 miljard frank, hoewel de staatssteun betrekking had op een beperkte portefeuille van niet-kernactiviteiten bij Credit Suisse, met een waarde van 44 miljard frank.

"We vermoeden dat de activa die door UBS als niet-kernactiviteiten zullen worden beschouwd een breder gebied zullen beslaan en daarom meer verliezen zullen opleveren dan alleen deze specifieke portefeuille", zeiden de analisten.

Ook het opheffen van de liquiditeitsbackstops is positief, voor zowel UBS als Credit Suisse, meent Jefferies, maar er is onduidelijkheid over de reden.

"Het is in dit stadium onduidelijk of de liquiditeitsbackstops niet meer nodig waren omdat klantendeposito's terugkomen (en hoeveel en tegen welke kosten) en/of ze zijn vervangen door andere financieringsbronnen en/of ze niet nodig waren omdat de activazijde van de balans afnam (door actieve of passieve schuldafbouw) waardoor de financieringsbehoefte afnam", besluiten de analisten, die meer duidelijkheid verwachten bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers van UBS. Die staan gepland voor 31 augustus.

Jefferies heeft een Houden advies op UBS met een koersdoel van 20,00 Zwitserse frank. Het aandeel steeg vrijdag in Zürich ruim 4 procent.