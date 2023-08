Video: belegger moet uitwijken naar Japan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers zijn geruststellend, maar Amerikaanse en Europese aandelen lijken hun rit omhoog dit jaar wel achter de rug te hebben, en dus moeten beleggers naar Japan kijken. Dit zegt beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. Klik hier voor: belegger moet uitwijken naar Japan Amerikaanse bedrijven lieten afgelopen kwartaal alsnog een positieve winstgroei zien, en in 80 procent van de gevallen viel die ook nog eens hoger uit dan analisten hadden voorzien. "Een tamelijk sterke winstgroei […] te danken aan vooral consumentengerelateerde sectoren." Maar grondstoffen en energie deden het beduidend slechter na een sterk 2022, aldus Juvyns. Na de koerswinst van de S&P 500 dit jaar, ziet Juvyns weinig opwaarts potentieel meer. JPMorgan is dan ook "Neutraal ten opzichte van Amerikaanse aandelen". Wie aandelen wil kopen, moet volgens Juvyns kijken naar defensieve sectoren en aandelen die een goed dividend bieden. In Europa deed ruim 60 procent van de bedrijven het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De sectoren die het goed deden, zijn min of meer dezelfde als in de VS, met één uitzondering. "Banken hebben het bijzonder goed gedaan, dankzij uiteraard de stijgende rente", aldus Juvyns. Net als in de VS is het opwaarts potentieel voor Europese aandelen volgens JPMorgan "beperkt". Waar moet een belegger dan wel heen? Juvyns adviseert Japan. Bron: ABM Financial News

