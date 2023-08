Europese beurzen onder druk

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren vrijdag rond het middaguur lager, waarbij de verliezen oplopen richting een procent.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,7 procent tot 461,21 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,4 procent op 15.928,27 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,6 procent op 7.384,13 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 1,1 procent lager op 7.533,03 punten.

"De Europese markten tekenden donderdag nog een winst op, aangejaagd door de aankondiging dat China de coronamaatregelen nog verder versoepelt", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Onder meer het verbod op buitenlandse groepsreizen werd opgeheven. Hewson zag dat vooral aandelen in de luxesector en luchtvaart profiteerden van het nieuws.

Ook werden de winsten gesteund door een trager dan voorziene groei van de Amerikaanse inflatie, zo stelde de analist van CMC. Afgelopen maand steeg de inflatie in de VS met een bescheiden 0,2 procent op maandbasis, net als in juni, terwijl de kerninflatie ook in beide maanden met 0,2 procent aantrok.

"De cijfers maken het waarschijnlijker dat we het einde van de cyclus van renteverhogingen door de Fed hebben gezien", aldus Hewson. Deze gedachte stuwde de S&P 500 tot het hoogste punt van de week. De Amerikaanse hoofdgraadmeter stevende af op de grootste dagwinst sinds juli.

"Helaas had Fed-bestuurder Mary Daly uit San Francisco andere ideeën", zo merkte Hewson op. Volgens Daly is het nog te vroeg om de overwinning in de strijd tegen de inflatie te claimen. Er is nog werk aan de winkel, zei zij. CMC zag de rentes na haar uitspraken aantrekken, waardoor de beurzen onder druk kwamen te staan. "Dat laat wel zien hoe nerveus beleggers zijn als het gaat om de inflatieverwachtingen, ook gezien Daley dit jaar geen stemrecht heeft in het beleid van de Fed."

Volgens de CME FedWatch Tool denkt meer dan 90 procent van de markt dat de Fed in september de rente niet verhoogd. Dat was 82 procent voor de inflatiecijfers en de wekelijkse steunaanvragen op donderdag. Begin juli lag die kans op slechts 72 procent.

Ook hielp het volgens Hewson niet dat cijfers uit China eerder in de week lieten zien dat het land kampt met deflatie, ondanks de recente stijging van de energieprijzen.

"Dit alles zet de Europese beurzen vanochtend lager", aldus Hewson.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0999. De olieprijzen stegen fractioneel.

Het aanbod van olie zal volgend jaar hoger liggen dan eerder gedacht, zo bleek vrijdag uit het maandrapport van het Internationaal Energie Agentschap. Voor 2024 denkt het IEA verder dat de vraag minder sterk zal groeien, onder meer door de populariteit van elektrische auto's.

Op macro-economisch vlak waren er Britse groeicijfers. De Britse economie steeg in het tweede kwartaal met 0,2 procent, na een groei van 0,1 procent een kwartaal eerder. Economen hadden niet verwacht dat het Britse bruto binnenlands product zou stijgen. De consumentenprijzen in Frankrijk stegen in juli met 4,3 procent op jaarbasis, conform voorlopige cijfers die eind juli al bekend werden gemaakt. In juni werd nog een inflatie van 4,5 procent berekend.

Bedrijfsnieuws

In Amsterdam stonden techfondsen onder druk met verliezen van 1,4 tot 2,8 procent voor onder meer ASMI, ASML en Prosus.

Energiereuzen Totalenergies en Shell lieten verliezen optekenen tot 2,1 procent.

In Brussel herstelde KBC van het koersverlies van donderdag, na de kwartaalcijfers. Het aandeel KBC steeg 1,6 procent.

In Parijs verloren Teleperformance en Stellantis tot 2,4 procent. Hannover Re steeg in Frankfurt 4,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren fractioneel in het rood.

De S&P 500 steeg donderdag fractioneel tot 4.468,83 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 35.176,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.737,99 punten.