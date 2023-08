Valuta: euro schommelt rond 1,10 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar schommelt vrijdag rond de 1,10, in afwachting van de Amerikaanse producentenprijzen later op de dag. Valutastrategen van ING verwachten dat het muntpaar voorlopig in een bandbreedte van 1,09 tot 1,11 dollar blijft, totdat er tekenen zijn van een economische vertraging in de Verenigde Staten. In dat geval zal de Federal Reserve de rente mogelijk verlagen en wordt het verschil met de rente in de eurozone kleiner, wat in het voordeel kan zijn van de Europese munt. "Ondanks het gunstige Amerikaanse desinflatieverhaal is het geen verrassing dat de markten hun long euro/dollar-posities niet veel verder vergroten. Dat was al een relatief drukke handel", volgens ING. Het Britse pond handelt vrijdag licht hoger ten opzichte van de dollar, op 1,2709, nadat economische groeicijfers uit het Verenigd Koninkrijk beter waren dan verwacht. Op kwartaalbasis was sprake van een groei van 0,2 procent, waar een nulgroei was voorzien. Toch denken de valutakenners van ING niet dat dit cijfer de koers van de Bank of England verandert, omdat de data dichtbij de verwachtingen van de centrale bank liggen. Bovendien zijn de Britse inflatiecijfers die volgende week verschijnen, belangrijker, aldus ING. Vanmiddag ligt de focus op de Amerikaanse producentenprijzen, waarbij voor de maand juli wordt gerekend op een stijging op maandbasis met 0,2 procent en een kerninflatie op maandbasis van ook 0,2 procent, tegen 0,1 procent in juni. Donderdag verschenen Amerikaanse inflatiecijfers die weinig verrassend waren en pleiten tegen verdere renteverhogingen door de Fed, volgens ING. De euro/dollar noteert vrijdag aan het eind van de ochtend op 1,0991. Bron: ABM Financial News

