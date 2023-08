AEX zakt verder weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte vrijdag gedurende de ochtend verder weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,2 procent tot 768,16 punten.

Het sentiment op de Europese beurzen werd donderdag nog gesteund door inflatiecijfers uit de VS, zo merkte investment manager Simon Wiersma van ING op. Afgelopen maand steeg de inflatie in de VS met een bescheiden 0,2 procent op maandbasis, net als in juni, terwijl de kerninflatie ook in beide maanden met 0,2 procent aantrok.

"We verwachten niet dat de Amerikaanse centrale bank de beleidsrente nog verder zal verhogen, maar in september op de 'pauzeknop' zal drukken. Meer steunaanvragen wijzen bovendien op een wat afzwakkende arbeidsmarkt, wat de kans op een renteverhoging nog verder verkleint", aldus Wiersma.

"Er ligt een goede basis voor de Fed om niet te hoeven verhogen bij de volgende beleidsvergadering", vinden ook analisten van Hirtle Callaghan & Co. "De laatste cijfers wijzen op een stabiele groei van de economie en dat is goed voor de markten."

Volgens Wiersma van ING veranderde de stemming op de beurzen donderdagavond, na opmerkingen van Fed-bestuurder Mary Daly uit San Francisco, dat de Fed nog niet klaar is met het bestrijden van de inflatie. Een "iets tegenvallende veiling van dertigjaarsstaatspapier" zorgde er bovendien voor dat de rente in de VS weer steeg. "Toen smolten de koersenwinsten als sneeuw voor de zon", aldus Wiersma.

"In een door sentiment gedreven markt, waar liquiditeit soms ver te zoeken is, zullen we de komende weken vaker te maken krijgen met een hoge volatiliteit", waarschuwde Wiersma.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0999. De olieprijzen stegen fractioneel.

Op macro-economisch vlak waren er Britse groeicijfers. De Britse economie steeg in het tweede kwartaal met 0,2 procent, na een groei van 0,1 procent een kwartaal eerder. Economen hadden niet verwacht dat het Britse bruto binnenlands product zou stijgen. De consumentenprijzen in Frankrijk stegen in juli met 4,3 procent op jaarbasis, conform voorlopige cijfers die eind juli al bekend werden gemaakt. In juni werd nog een inflatie van 4,5 procent berekend.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen hielden KPN en DSM-Firmenich de voeten droog met een bescheiden koerswinst. Prosus leverde 2,9 procent in. Ahold Delhaize gaf 1,7 procent prijs, maar noteert ex-dividend. ASMI en ASML leverden krap 2 procent in.

Corbion won in de AMX 1,4 procent en Allfunds 0,1 procent. SBM Offshore leverde nog eens 2,0 procent in, nadat het aandeel op donderdag al flink terrein prijsgaf na cijfers. Van Lanschot Kempen verloor 3,2 procent.

Pharming steeg onder de kleinere aandelen in de AScX 1,0 procent na een koersdoelverhoging van RBC. "Pharming zal de komende jaren veel cash genereren", voorzien de analisten van RBC. En dit komt boven op de goedgevulde kas. De pijplijn van Pharming is volgens RBC echter mager. Dat betekent dat het biotechbedrijf de middelen kan aanwenden voor overnames.

Forfarmers verloor 1,8 procent. Het aandeel stond donderdag ook al onder druk na cijfers.