ING verhoogt koersdoel CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft vrijdag het koersdoel voor CTP verhoogd van 15,00 naar 16,00 bij handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. De halfjaarcijfers van het vastgoedbedrijf waren volgens analist Francesca Ferragina solide, met een huurgroei van bijna 27 procent en een "zeer bevredigende" vergelijkbare groei van 7,5 procent. CTP profiteerde van indexaties en heronderhandelingen met huurders. De waarde van de portefeuille oogt stabiel en Ferragina voorziet geen verdere afschrijvingen meer. Ferragina verwacht op basis van de door CTP gehandhaafde outlook, dat de tweede jaarhelft een sterkere huurgroei zal betekenen voor CTP bij een verdere stroomlijning van de kostenbasis, maar ook bij hogere financieringskosten. De schuldgraad van 45,9 procent vindt Ferragina aan de hoge kant, maar de ontwikkelingspijplijn is wel "extreem winstgevend". ING handhaafde het koopadvies, omdat CTP blijft profiteren van sterke logistieke ontwikkelingen in Oost-Europa en de winstgevendheid in de komende kwartalen zal aantrekken. Ook kan CTP kansen creëren in Duitsland. Het aandeel CTP leverde vrijdagochtend 0,5 procent in op 12,86 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.