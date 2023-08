Meer winst voor Volksbank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Volksbank

(ABM FN-Dow Jones) Volksbank heeft in de eerste zes maanden van 2023 meer winst geboekt, gedreven door de hogere rente, maar moest ook melden dat DNB een instructie heeft opgelegd vanwege overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dit bleek vrijdagochtend. Volksbank boekte een nettowinst van 248 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 153 miljoen euro. De nettorentebaten liepen met 78 procent op dankzij de stijgende rente. Maar ook de provisies en beheersvergoedingen namen met 38 procent toe. Het rendement op het eigen vermogen steeg van 5,5 naar 13,6 procent. Volksbank meldde vrijdag ook een stijging van de operationele kosten met 20 procent naar 389 miljoen euro, "voornamelijk als gevolg van investeringen met betrekking tot klantintegriteit, regelgeving voor banken en het IT-fundament". Toezichthouder DNB heeft Volksbank een instructie opgelegd en tot 1 april 2024 de tijd gegeven om tekortkomingen op het vlak van voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme op orde te krijgen. Een bestuurlijke boete dreigt. "We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om met betrekking tot klantintegriteit geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen en dat we op dit moment in overtreding zijn ten aanzien van bepaalde wettelijke verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen", zei CEO Martijn Gribnau vrijdag. De Tier1 kernkapitaalratio van Volksbank bleef vrijwel onveranderd op 20,4 procent. Bron: ABM Financial News

