RBC verhoogt koersdoel Pharming

(ABM FN-Dow Jones) RBC heeft vrijdag het koersdoel voor Pharming verhoogd van 1,80 naar 1,90 euro en handhaafde het Outperform advies. Dit bleek uit een rapport van RBC. RBC startte het volgen van Pharming op 29 maart dit jaar met een koopaanbeveling. Inmiddels waarderen de analisten van RBC het middel Ruconest op 1,22 euro per aandeel en Joenja op 0,90 euro per aandeel. Het is voor Pharming nu vooral zaak om snel voldoende APDS-patiënten te vinden en hen te voorzien van Joenja. "Pharming zal de komende jaren veel cash genereren", voorzien de analisten. En dit komt boven op de goedgevulde kas. De pijplijn van Pharming is volgens RBC echter mager. Dat betekent dat het biotechbedrijf de middelen kan aanwenden voor overnames. "Hoewel de recente grote deal, de inlicensering van leniolisib van Novartis, erg verlustig oogt, neemt de concurrentie op het gebied van zeldzame ziekten toe", aldus RBC, wijzend op een groot aantal acquisities dat werd gedaan. En dat betekent dat het moeilijker wordt voor Pharming om een goede overname te kunnen doen. Het aandeel Pharming sloot donderdag op 1,11 euro. Bron: ABM Financial News

