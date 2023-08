Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, na weinig verrassende inflatiecijfers op donderdag en in aanloop naar de Amerikaanse producentenprijzen vanmiddag.

IG voorziet een openingsverlies van 70 punten voor de Duitse DAX en een min van 35 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 44 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positieve sessie, nadat bekend werd dat China een verbod voor groepsreizen heeft opgeheven, wat reisaandelen en luxemerken een impuls gaf.

De koerswinsten werden volgens Hewson ook aangejaagd door de gedachte dat de deflatie in China kan leiden tot een einde van verdere renteverhogingen door centrale banken in Europa en de VS.

"Als er in China deflatie is, dan komen die lagere prijzen vanzelf een keer onze kant op. En dan kunnen de ECB, de Fed en alle andere centrale banken hun voet weleens voorzichtig van de monetaire rem halen, zo is de hoop", vulde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank aan.

Bedrijfsnieuws

In Parijs deden luxemerken als Kering, Hermes en LVMH goede zaken, met winsten van ruim 2 tot zo'n 3,5 procent. Burberry won in Londen bijna 3 procent en Tui steeg ruim 2 procent. Naast het nieuws uit China hielp mogelijk ook een grote overname in Amerika het sentiment. Tapestry heeft overeenstemming bereikt over de overname van Capri Holdings, het modebedrijf bekend van merken als Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, voor 8,5 miljard dollar.

Allianz was koploper in Frankfurt na sterke kwartaalcijfers en een herhaling van de outlook. Het aandeel voerde de DAX aan met een plus van bijna 5 procent.

De cijfers van Siemens vielen niet in de smaak. Het aandeel leverde bijna 5 procent in en was daarmee hekkensluiter in Duitsland. Voor de Siemens-groep wordt voor dit boekjaar nog altijd een vergelijkbare omzetgroei verwacht van 9 tot 11 procent. Bij Digital Industries verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei van 13 tot 15 procent. Dat is minder dan de 17 tot 20 procent die voorheen werd voorzien.

RWE heeft in de eerste helft van dit jaar de winst zien aantrekken en bevestigde de eerder dit jaar verhoogde outlook voor heel 2023. Het aandeel verloor ruim een procent in Frankfurt.

HelloFresh heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordresultaat geboekt. In juli scherpte HelloFresh nog de winstverwachtingen aan en die werden donderdag gehandhaafd. Dit betekent dat voor heel 2023 wordt uitgegaan van een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 2 tot 8 procent. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent in de DAX.

Deliveroo steeg in Londen 3,5 procent na cijfers. De maaltijdbezorger wil aandeelhouders extra belonen door 250 miljoen pond aan overtollig kapitaal uit te keren. In totaal keert het bedrijf dit jaar 300 miljoen pond uit, gelijk aan 30 procent van de kaspositie aan het begin van het jaar.

In Amsterdam maakte SBM Offshore een koersval van ruim 5,5 procent, na volgens ING teleurstellende resultaten.

In Brussel was KBC de daler van de dag, met een koersverlies van bijna 6 procent, ondanks dat de kwartaalwinst hoger uitviel dan analisten hadden voorzien.

Euro STOXX 50 4.384,04 (+1,6%)

STOXX Europe 600 464,23 (+0,8%)

DAX 15.996,52 (+0,9%)

CAC 40 7.433,62 (+1,5%)

FTSE 100 7.618,60 (+0,4%)

SMI 11.149,79 (+0,6%)

AEX 777,79 (+1,0%)

BEL 20 3.718,92 (+0,1%)

FTSE MIB 28.575,05 (+0,9%)

IBEX 35 9.502,20 (+1,6%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Vrijdag gaat Wall Street een vlakke opening tegemoet, na donderdag licht hoger te zijn geëindigd.

De meeste aandacht ging uit naar de inflatiecijfers uit de VS. De inflatie kwam in juli uit op 3,2 procent, van 3,0 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie juist daalde van 4,8 naar 4,7 procent. Economen hadden gerekend op respectievelijk 3,3 en 4,7 procent.

"Over het algemeen zijn de onderliggende details van de CPI-inflatiecijfers van juli consistent met de voortdurende vooruitgang op het gebied van desinflatie", zei Goldman Sachs Asset Management. "Hoewel de kerninflatie voor diensten deze maand een hogere trend vertoonde, ontwikkelen andere trends op componentniveau zich in lijn met onze verwachtingen."

Alles bij elkaar ondersteunt het rapport het mooie goldilocks-scenario van een vertraging van de inflatie waardoor de Federal Reserve kan stoppen met het verhogen van de rente, volgens ING.

"We blijven ons zorgen maken over de economische vooruitzichten, met name over de abrupte stop in de kredietgroei, maar de Fed zal vlot in de positie zijn om de rente te verlagen als een recessie werkelijkheid wordt", voorspelt econoom James Knightley.

Handelaren zien nu minder dan 10 procent kans op een renteverhoging door de Fed in september. Een week geleden werd de kans op een renteverhoging in september nog ingeschat op zo'n 20 procent.

Vrijdag staan in de VS de producentenprijzen op de rol. Die kunnen inzicht geven in de toekomstige ontwikkeling van de inflatie.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de steunaanvragen in de VS afgelopen week zijn gestegen met 21.000 naar 248.000.

Dat cijfer temperde de winsten in New York. De robuuste arbeidsmarkt gaf de Amerikaanse economie tot nog toe een steuntje in de rug. De hoger dan verwachte werkloosheidclaims van donderdag kunnen duiden op zwakte in de toekomst.

"Op dit moment zijn alle ogen gericht op de arbeidsmarkt", volgens Timothy Chubb, chief investment officer bij Girard.

Olie werd bijna 2 procent goedkoper. OPEC handhaafde de verwachtingen voor de vraag naar olie in 2023.

"De daling [donderdag] zou weleens het gevolg kunnen zijn van winstnemingen voordat investeerders hun posities weer innemen om de olieprijzen nog hoger te duwen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Woensdag bereikten de olieprijzen nog de hoogste stand sinds november 2022.

Bedrijfsnieuws

Alibaba kwam donderdag met cijfers. De omzet van de Chinese internetgigant steeg afgelopen kwartaal met 14 procent, meer dan analisten hadden voorzien, en de winst liep ook op, naar omgerekend 4,7 miljard dollar. Beleggers reageerden tevreden want het aandeel steeg ruim 4,5 procent.

Woensdagavond opende Disney al de boeken en ook hier was de koersreactie donderdag positief, met een plus van bijna 5 procent. Disney dook in de rode cijfers door reorganisatiekosten, maar zag de omzet wel stijgen. Op aangepaste basis boekte de entertainmentreus een winst van 1,03 dollar per aandeel. Dat was 1,09 dollar per aandeel een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,97 dollar.

Het aandeel Capri steeg bijna 56 procent na een overnamebod van circa 8,5 miljard dollar door Tapestry. Onder Capri vallen merken als Michael Kors en Jimmy Choo. Tapestry verloor 16 procent.

Het aandeel WeWork kelderde woensdag nog 40 procent maar wist dat verlies donderdag goed te maken, met een winst van 41 procent.

S&P 500 index 4.468,83 (+0,03%)

Dow Jones index 35.176,15 (+0,2%)

Nasdaq Composite 13.737,99 (+0,1%)



AZIE

De Aziatische beurzen koersten vrijdag overwegend lager.

Nikkei 225 32.473,65 (+0,8%)

Shanghai Composite 3.216,11(-1,2%)

Hang Seng 19.116,34 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0984. De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0982, nadat het muntpaar eerder nog boven de 1,10 uitkwam.

USD/JPY Yen 144,68

EUR/USD Euro 1,0984

EUR/JPY Yen 158,94

