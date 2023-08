Wall Street sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 won fractioneel op 4.468,83 punten, de Dow Jones index steeg 0,2 procent op 35.176,15 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.737,99 punten.

De meeste aandacht ging uit naar de inflatiecijfers uit de VS. De inflatie kwam in juli uit op 3,2 procent, van 3,0 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie juist daalde van 4,8 naar 4,7 procent. Economen hadden gerekend op respectievelijk 3,3 en 4,7 procent.

"Over het algemeen zijn de onderliggende details van de CPI-inflatiecijfers van juli consistent met de voortdurende vooruitgang op het gebied van desinflatie", zei Goldman Sachs Asset Management. "Hoewel de kerninflatie voor diensten deze maand een hogere trend vertoonde, ontwikkelen andere trends op componentniveau zich in lijn met onze verwachtingen."

Alles bij elkaar ondersteunt het rapport het mooie goldilocks-scenario van een vertraging van de inflatie waardoor de Federal Reserve kan stoppen met het verhogen van de rente, volgens ING.

"We blijven ons zorgen maken over de economische vooruitzichten, met name over de abrupte stop in de kredietgroei, maar de Fed zal vlot in de positie zijn om de rente te verlagen als een recessie werkelijkheid wordt", voorspelt econoom James Knightley.

Handelaren zien nu minder dan 10 procent kans op een renteverhoging door de Fed in september. Een week geleden werd de kans op een renteverhoging in september nog ingeschat op zo'n 20 procent.

Vrijdag staan in de VS de producentenprijzen op de rol. Die kunnen inzicht geven in de toekomstige ontwikkeling van de inflatie.

Op macro-economisch vlak werd donderdag verder bekend dat de steunaanvragen in de VS afgelopen week zijn gestegen met 21.000 naar 248.000.

Dat cijfer beperkte de winsten in New York. De robuuste arbeidsmarkt gaf de Amerikaanse economie tot nog toe een steuntje in de rug. De hoger dan verwachte werkeloosheidsclaims van donderdag kunnen duiden op zwakte in de toekomst.

"Op dit moment zijn alle ogen gericht op de arbeidsmarkt", volgens Timothy Chubb, chief investment officer bij Girard.

De euro/dollar handelde donderdagavond op 1,0982, nadat het muntpaar eerder nog boven de 1,10 uitkwam. Olie werd bijna 2 procent goedkoper. OPEC handhaafde de verwachtingen voor de vraag naar olie in 2023.

"De daling [donderdag] zou weleens het gevolg kunnen zijn van winstnemingen voordat investeerders hun posities weer innemen om de olieprijzen nog hoger te duwen", zei marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Woensdag bereikten de olieprijzen nog de hoogste stand sinds november 2022.

Bedrijfsnieuws

Alibaba kwam donderdag met cijfers. De omzet van de Chinese internetgigant steeg afgelopen kwartaal met 14 procent, meer dan analisten hadden voorzien, en de winst liep ook op, naar omgerekend 4,7 miljard dollar. Beleggers reageerden tevreden want het aandeel steeg ruim 4,5 procent.

Woensdagavond opende Disney al de boeken en ook hier was de koersreactie donderdag positief, met een plus van bijna 5 procent. Disney dook in de rode cijfers door reorganisatiekosten, maar zag de omzet wel stijgen. Op aangepaste basis boekte de entertainmentreus een winst van 1,03 dollar per aandeel. Dat was 1,09 dollar per aandeel een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,97 dollar.

Het aandeel Capri steeg bijna 56 procent na een overnamebod van circa 8,5 miljard dollar door Tapestry. Onder Capri vallen merken als Michael Kors en Jimmy Choo. Tapestry verloor 16 procent.

Het aandeel WeWork kelderde woensdag nog 40 procent maar wist dat verlies donderdag goed te maken, met een winst van 41 procent.