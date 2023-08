Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 464,23 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,9 procent op 15.996,52 punten. De Franse CAC 40 steeg 1,5 procent bij een stand van 7.433,62 punten. De Britse FTSE sloot 0,4 procent hoger op 7.618,60 punten.



Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets sprak van een positieve sessie, nadat bekend werd dat China een verbod voor groepsreizen heeft opgeheven, wat reisaandelen en luxemerken een impuls gaf.



De koerswinsten werden volgens Hewson ook aangejaagd door de gedachte dat de deflatie in China kan leiden tot een einde van verdere renteverhogingen door centrale banken in Europa en de VS.



"Als er in China deflatie is, dan komen die lagere prijzen vanzelf een keer onze kant op. En dan kunnen de ECB, de Fed en alle andere centrale banken hun voet wel eens voorzichtig van de monetaire rem halen, zo is de hoop", vulde marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank aan.



Amerikaanse inflatiecijfers waren weinig verrassend en toonden een verdere afkoeling van de kerninflatie. Valutastrategen van Monex Europe verwachten na dit rapport geen verdere renteverhogingen door de Fed meer.



De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1016. WTI-olie werd een procent goedkoper en kostte 83,65 dollar per vat. OPEC heeft de ramingen voor de voorziene groei van de olievraag dit jaar gehandhaafd, bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel.



Bedrijfsnieuws



In Parijs deden luxemerken als Kering, Hermes en LVMH goede zaken, met winsten van ruim 2 tot zo'n 3,5 procent. Burberry won in Londen bijna 3 procent en Tui steeg ruim 2 procent. Naast het nieuws uit China hielp mogelijk ook een grote overname in Amerika het sentiment. Tapestry heeft overeenstemming bereikt over de overname van Capri Holdings, het modebedrijf bekend van merken als Versace, Jimmy Choo en Michael Kors, voor 8,5 miljard dollar.



Allianz was koploper in Frankfurt na sterke kwartaalcijfers en een herhaling van de outlook. Het aandeel voerde de DAX aan met een plus van bijna 5 procent.



De cijfers van Siemens vielen niet in de smaak. Het aandeel leverde bijna 5 procent in en was daarmee hekkensluiter in Duitsland. Voor de Siemens-groep wordt voor dit boekjaar nog altijd een vergelijkbare omzetgroei verwacht van 9 tot 11 procent. Bij Digital Industries verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei van 13 tot 15 procent. Dat is minder dan de 17 tot 20 procent die voorheen werd voorzien.



RWE heeft in de eerste helft van dit jaar de winst zien aantrekken en bevestigde de eerder dit jaar verhoogde outlook voor heel 2023. Het aandeel verloor ruim een procent in Frankfurt.



HelloFresh heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordresultaat geboekt. In juli scherpte HelloFresh nog de winstverwachtingen aan en die werden donderdag gehandhaafd. Dit betekent dat voor heel 2023 wordt uitgegaan van een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 2 tot 8 procent. Het aandeel steeg ruim 2,5 procent in de DAX.



Deliveroo steeg in Londen 3,5 procent na cijfers. De maaltijdbezorger wil aandeelhouders extra belonen door 250 miljoen pond aan overtollig kapitaal uit te keren. In totaal keert het bedrijf dit jaar 300 miljoen pond uit, gelijk aan 30 procent van de kaspositie aan het begin van het jaar.



In Amsterdam maakte SBM Offshore een koersval van ruim 5,5 procent, na volgens ING teleurstellende resultaten.



In Brussel was KBC de daler van de dag, met een koersverlies van bijna 6 procent, ondanks dat de kwartaalwinst hoger uitviel dan analisten hadden voorzien.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot ruim een half procent in het groen.

Bron: ABM Financial News