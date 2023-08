Vrijwel volledig groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag met een nette winst gesloten, na weinig verrassende inflatiecijfers uit de VS. De AEX steeg een procent naar 777,79 punten. De Amerikaanse inflatie steeg in juli van 3,0 naar 3,2 procent. De kerninflatie daalde daarentegen van 4,8 naar 4,7 procent, exact zoals analisten hadden verwacht. Voor de algemene inflatie rekenden zij op een stijging naar 3,3 procent. Econoom James Knightley van ING meent dat deze cijfers opnieuw pleiten tegen een nieuwe renteverhoging door de Federal Reserve in september. “Alles bij elkaar ondersteunt dit rapport het mooie goldilocks-scenario van een vertraging van de inflatie waardoor de Fed kan stoppen met het verhogen van de rente.” Vrijdag staan in de VS de producentenprijzen op de rol. Die kunnen inzicht geven in de toekomstige ontwikkeling van de inflatie. De euro/dollar handelde op 1,1016 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 4,02 procent. Olie werd een half procent goedkoper. Oliekartel OPEC handhaafde vandaag de verwachtingen voor de groeivraag naar olie dit jaar. Stijgers en dalers In de AEX sloten de meeste aandelen hoger, onder leiding van Besi en ING, die 3,2 en 2,3 procent stegen. DSM-Firmenich werd ook 2,3 procent duurder. UMG en ABN AMRO lieten dalingen zien van 0,1 en 0,4 procent. Na de cijfers van woensdag, besloot Deutsche Bank het koersdoel voor ABN AMRO te verlagen naar 21,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. In de AMX ging CTP aan de leiding na publicatie van de halfjaarcijfers. Het aandeel won 4,4 procent. Corbion steeg 3,3 procent en Alfen 2,6 procent. Voorbeurs kwam Corbion met cijfers en die werden aanvankelijk negatief ontvangen. Het bedrijf verlaagde dan ook de outlook en Degroof Petercam stelde het koersdoel neerwaarts bij naar 32 euro. De cijfers van SBM Offshore werden negatief ontvangen. De omzet en winst daalden en ING sprak van teleurstellende resultaten. Het aandeel verloor 5,6 procent. Bij de smallcaps ging ForFarmers 7,5 procent lager na cijfers. Degroof Petercam oordeelde dan ook dat die cijfers tekortschoten. Azerion verloor 3,2 procent, maar PostNL won na een koersdoelverhoging van KBC Securities 1,1 procent en Ebusco steeg 2,2 procent. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen circa 0,7 procent hoger. Bron: ABM Financial News

