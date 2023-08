Beursblik: inflatiedata VS pleiten tegen verdere renteverhogingen

(ABM FN-Dow Jones) Een tweede reeks gunstige inflatiecijfers op rij draagt bij aan het optimisme dat de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve ten einde is en dat een zachte landing voor de Amerikaanse economie haalbaar is. Dit schreef ING in reactie op de Amerikaanse inflatiedata die donderdag verschenen.

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten stegen op maandbasis conform de verwachting met 0,2 procent, gelijk aan de prijsstijging een maand eerder. De kerninflatie kwam op maandbasis ook uit op 0,2 procent.

"Tot twee cijfers achter de komma was het nog beter met respectievelijk 0,17 en 0,16 procent", aldus econoom James Knightley, waardoor de inflatie op jaarbasis uitkwam op 3,2 procent in plaats van de verwachte 3,3 procent, na een inflatie van 3,0 procent in juni. De kerninflatie vertraagde van 4,8 naar 4,7 procent, zoals verwacht.

De woonkosten stegen echter meer dan verwacht, aldus ING, met 0,5 procent op maandbasis en met 7,7 procent op jaarbasis, maar "alles bij elkaar ondersteunt dit rapport het mooie golidlocks-scenario van een vertraging van de inflatie waardoor de Fed kan stoppen met het verhogen van de rente", volgens Knightley.

Vooruitkijkend denkt de econoom dat de inflatie in augustus vermoedelijk nog iets oploopt als gevolg van hogere energieprijzen, maar dat vanaf oktober weer een dalende trend wordt ingezet. De kerninflatie blijft de komende maanden vermoedelijk wel dalen en komt in september mogelijk uit onder de 4 procent.

"We blijven ons zorgen maken over de economische vooruitzichten, met name over de abrupte stop in de kredietgroei, maar de Fed zal vlot in de positie zijn om de rente te verlagen als een recessie werkelijkheid wordt", voorspelt de econoom van ING.