Grote overname in Amerikaanse modewereld

Beeld: Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Tapestry heeft overeenstemming bereikt over de overname van Capri Holdings, het modebedrijf bekend van merken als Versace, Jimmy Choo en Michael Kors. Dit werd donderdag bekend. Tapestry waardeert Capri op ongeveer 8,5 miljard dollar en betaalt 57,00 dollar per aandeel. Het bod is in contanten en de waardering komt neer op 9 keer de aangepaste EBITDA. Tapestry, bekend van onder meer Coach en Kate Spade, heeft samen met Capri een jaaromzet van meer dan 12 miljard dollar. De gezamenlijke operationele winst zou afgelopen jaar bijna 2 miljard dollar zijn geweest. Tapestry denkt na de samenvoeging 200 miljoen dollar aan kostensynergieën te kunnen realiseren. Het aandeel Capri noteert 57 procent hoger op 54,46 dollar. Bron: ABM Financial News

