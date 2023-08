Groene opening op Wall Street na inflatiecijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat donderdag met winst van start, nadat de langverwachte inflatiecijfers vanmiddag geen heel grote verrassingen lieten zien. Ongeveer een half uur voor de start van de handel in New York noteert de future op de S&P 500 0,3 procent hoger en ook de Nasdaq lijkt 0,6 procent hoger van start te gaan. De inflatie bleek in juli te zijn gestegen van 3,0 naar 3,3 procent, terwijl de kerninflatie juist daalde van 4,8 naar 4,7 procent. Economen hadden gerekend op respectievelijk 3,3 en 4,7 procent. De CME FedWatch Tool laat zien dat 89 procent van de markt voor september rekent op een pas op de plaats door de Fed. Dat was voor de inflatiecijfers 85 procent. De Amerikaanse tienjaarsrente liep na de cijfers iets terug tot onder de 4,00 procent. De wekelijkse steunaanvragen lieten afgelopen weken een stijging van 21.000 zien naar 248.000. De euro/dollar handelt op 1,1028 en olie wordt een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Alibaba kwam voorbeurs met cijfers. De omzet van de Chinese internetgigant steeg afgelopen kwartaal met 14 procent, meer dan analisten hadden voorzien, en de winst liep ook op, naar omgerekend 4,7 miljard dollar. Beleggers reageren tevreden en het aandeel lijkt ruim 4 procent hoger te starten. Woensdagavond opende Disney al de boeken en ook hier is de koersreactie positief. Disney dook in de rode cijfers door reorganisatiekosten, maar zag de omzet wel stijgen. Op aangepaste basis boekte de entertainmentreus een winst van 1,03 dollar per aandeel. Dat was 1,09 dollar per aandeel een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,97 dollar. Het aandeel Capri stijgt tientallen procenten na een overnamebod van circa 8,5 miljard dollar door Tapestry. Onder Capri vallen merken als Michael Kors en Jimmy Choo. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.467,71 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.123,36 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.722,02 punten. Bron: ABM Financial News

