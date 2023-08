OPEC handhaaft verwachtingen voor olievraag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) OPEC heeft de ramingen voor de voorziene ontwikkeling van de olievraag dit jaar gehandhaafd. Dit bleek donderdag uit het maandrapport van het oliekartel. OPEC denkt nog steeds dat de olievraag dit jaar met 2,4 miljoen vaten per dag zal stijgen, en met 2,2 miljoen vaten per dag in 2024. Het kartel verwacht dat de Amerikaanse economie dit jaar met 1,8 procent zal groeien, terwijl eerder nog rekening werd gehouden met een groei van 1,4 procent. Voor de mondiale economie mikt OPEC op een groei van 2,7 procent. Er werden verder wat kleine aanpassingen gedaan aan de taxaties voor de voorziene olieproductie, maar het beeld dat grote oliepartijen in de komende maanden de kraan moeten opendraaien om een forse stijging van de olieprijzen te voorkomen, is niet veranderd. Het oliekartel verwacht dat olieproducerende landen die geen deel uit maken van OPEC 1,5 miljoen vaten per dag zullen aanleveren dit jaar, 100.000 vaten meer per dag dan een maand eerder nog werd aangenomen. Volgend jaar gaat het om 1,4 miljoen vaten. Saoedi-Arabië lijkt juist de productie omlaag te willen brengen, volgens analisten in een poging om de olieprijzen te ondersteunen. Voor Saoedi-Arabië is de verkoop van olie nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten. Afgelopen week zei het koninkrijk nog dat het de huidige productiebeperkingen, die betrekking hebben op 1 miljoen vaten per dag, ook voor een derde maand in stand wil houden. Meestal worden de productiebeperkingen gedragen door alle dertien leden van het oliekartel, maar de laatste beperkingen neemt Saoedi-Arabië volledig voor zijn rekening. Ook Rusland, die deel uitmaakt van OPEC+, liet al weten stappen te hebben genomen om de olie-export te beperken. De olieprijzen zijn sterk gestegen in de afgelopen weken en liepen donderdagochtend iets terug tot 84 dollar. Bron: ABM Financial News

