Edson Álvarez van Ajax naar West Ham

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax en West Ham United FC hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van Edson Álvarez naar Londen. Dit maakte Ajax donderdagmiddag bekend. Ajax ontvangt een transfersom van omgerekend ruim 38 miljoen euro. Dit bedrag kan middels variabelen oplopen tot ruim 41 miljoen euro. Álvarez maakte in augustus 2019 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. De Mexicaanse international speelde 147 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin dertien doelpunten. Bron: ABM Financial News

