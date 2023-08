Groene opening op Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat donderdag vermoedelijk met winst van start, in aanloop naar de inflatiecijfers later vanmiddag. Rond lunchtijd noteert de future op de S&P 500 0,5 procent hoger en ook de Nasdaq lijkt ruim een half procent hoger van start te gaan. Vanmiddag is er aandacht voor de wekelijkse steunaanvragen, maar vooral voor de inflatie. Gemiddeld rekenen analisten op een inflatie van 3,3 procent op jaarbasis en 0,2 procent op maandbasis. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent. Volgens analisten van zakenbank Mizuho is het einde van de verhogingscyclus van de Federal Reserve in zicht, maar een tegenvallende inflatie kan altijd voor de Fed aanleiding zijn om toch nog eens de rente te verhogen. De CME FedWatch Tool laat zien dat 85 procent van de markt voor september rekent op een pas op de plaats door de Fed. Maar 15 procent rekent op een verhoging met 25 basispunten. De euro/dollar handelt op 1,1024 en olie wordt iets goedkoper. Oliehandelaren kijken uit naar het maandrapport van oliekartel OPEC. Bedrijfsnieuws Alibaba kwam voorbeurs met cijfers. De omzet van de Chinese internetgigant steeg afgelopen kwartaal met 14 procent, meer dan analisten hadden voorzien, en de winst liep ook op, naar omgerekend 4,7 miljard dollar. Beleggers reageren tevreden en het aandeel lijkt bijna 5 procent hoger te starten. Woensdagavond opende Disney al de boeken en ook hier is de koersreactie positief. Disney dook in de rode cijfers door reorganisatiekosten, maar zag de omzet wel stijgen. Op aangepaste basis boekte de entertainmentreus een winst van 1,03 dollar per aandeel. Dat was 1,09 dollar per aandeel een jaar eerder. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,97 dollar. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.467,71 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.123,36 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.722,02 punten. Bron: ABM Financial News

