Europese beurzen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur hoger, in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,3 procent tot 462,14 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,3 procent op 15.905,09 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,8 procent op 7.378,61 punten. De Britse FTSE 100 maakte een pas op de plaats op 7.587,00 punten.

De Europese beurzen lieten woensdag al een redelijk herstel zien, zo merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op, nadat de Italiaanse regering begin deze week verraste met plannen om de overwinsten van banken extra te belasten.

De koerswinsten werden volgens Hewson ook aangejaagd door de gedachte dat de deflatie in China kan leiden tot een einde van verdere renteverhogingen door centrale banken in Europa en de VS.

"Als er in China deflatie is, dan komen die lagere prijzen vanzelf een keer onze kant op. En dan kunnen de ECB, de Fed en alle andere centrale banken hun voet wel eens voorzichtig van de monetaire rem halen, zo is de hoop", zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank.

Wall Street deed woensdag juist nog een stap terug.

"De groeivertraging in China verhoogt het risico dat centrale banken mogelijk hun hand hebben overspeeld met betrekking tot verdere renteverhogingen, terwijl er ook een risico blijft dat de inflatie toch weer omhoog kruipt en de situatie voor de Federal Reserve moeilijker wordt", aldus de analist van CMC Markets. "De centrale bank moet dan besluiten of het genoeg heeft gedaan of dat er nog een renteverhoging nodig is in september."

De bekende econoom Mohamed El-Erian zegt dat er nog steeds risico is dat de Amerikaanse centrale bank een beleidsfout maakt. De adviseur bij verzekeraar Allianz heeft de afgelopen maanden consequent gewezen op de kracht van de Amerikaanse economie.

"Mijn grootste zorg is dat de Fed te streng zal worden door een inflatiedoelstelling van 2 procent na te streven, een doelstelling die in de huidige omstandigheden minder logisch lijkt", aldus de econoom.

El-Erian zegt dat de gegevensafhankelijkheid van de Fed een probleem is, omdat de data die het raadpleegt op het verleden zijn gebaseerd. En dus een verkeerd beeld kunnen schetsen.

Gemiddeld rekenen analisten op een inflatie van 3,3 procent op jaarbasis en 0,2 procent op maandbasis. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1020. De olieprijzen stegen licht tot 84,50 dollar.

Bedrijfsnieuws

HelloFresh heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordresultaat geboekt. In juli scherpte HelloFresh nog de winstverwachtingen aan en die werden donderdag gehandhaafd. Dit betekent dat voor heel 2023 wordt uitgegaan van een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 2 tot 8 procent. Het aandeel daalde tot 0,7 procent in Frankfurt.

Deliveroo steeg in Londen juist drie procent na cijfers. De maaltijdbezorger wil aandeelhouders extra belonen door 250 miljoen pond aan overtollig kapitaal uit te keren. In totaal keert het bedrijf dit jaar 300 miljoen pond uit, gelijk aan 30 procent van de kaspositie aan het begin van het jaar.

RWE heeft in de eerste helft van dit jaar de winst zien aantrekken en bevestigde de eerder dit jaar verhoogde outlook voor heel 2023. Het aandeel steeg met ruim een procent.

Allianz heeft de nettowinst in het tweede kwartaal zien stijgen en herhaalde de outlook voor heel 2023. Het aandeel won meer dan drie procent.

Cijfers van Siemens vielen niet in de smaak. Het aandeel leverde 6,6 procent in. Voor de Siemens-groep wordt voor dit boekjaar nog altijd een vergelijkbare omzetgroei verwacht van 9 tot 11 procent. Bij Digital Industries verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei van 13 tot 15 procent. Dat is minder dan de 17 tot 20 procent die voorheen werd voorzien.

In Amsterdam maakte SBM Offshore een koersval van 7,2 procent, na volgens ING teleurstellende resultaten.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,4 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,7 procent tot 4.467,71 punten, de Dow Jones index verloor 0,5 procent op 35.123,36 punten en de Nasdaq sloot 1,2 procent lager op 13.722,02 punten.