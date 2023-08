Valuta: inflatiecijfers zullen dollar niet onder druk houden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse inflatiecijfers van vanmiddag zullen de verwachting voeden dat de Federal Reserve de rentes niet verder zal verhogen, maar dit zal niet leiden tot een aanhoudende daling van de dollar. Dit merkte analist Chris Turner van ING donderdag in een rapport op. Gemiddeld rekenen analisten op een inflatie van 3,3 procent op jaarbasis en 0,2 procent op maandbasis. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent. "De impact van de inflatiecijfers zal te zien zijn in de grondstoffenmarkten, maar ook in de richting van de Amerikaanse dollar en het algemene risicosentiment", aldus analisten van Peak Trading Research in een rapport. "De recente macrocijfers vanuit de VS zijn sterker dan verwacht en zullen ervoor zorgen dat de Fed langer op zijn hoede zal zijn", voorziet Turner van ING. De euro steeg vanochtend verder ten opzichte van de dollar tot een niveau van 1,1020. De aandelenmarkten trokken aan, waardoor de dollar als veilige haven minder interessant wordt. De olieprijzen stegen tot het hoogste niveau in bijna negen maanden in aanloop naar de inflatiecijfers. "Zorgen over de levering van olie ondersteunen de prijzen ", aldus Saxo Bank in een rapport. In Noorwegen viel de kerninflatie terug tot 6,4 procent op jaarbasis in juli, iets hoger dan de 6,3 procent waar Norges Bank op mikte, maar niet genoeg om de plannen van de centrale bank om te gooien, zo stelde strateeg Dane Cekov van Nordea. Volgende week zal de Noorse centrale bank de rente vermoedelijk met 25 basispunten verhogen. Het muntpaar euro/Noorse kroon koerste rond een niveau van 11,23. Bron: ABM Financial News

