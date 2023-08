AEX breidt winsten uit, bijna alle fondsen in het groen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft donderdagochtend de openingswinsten verder uitgebreid. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 776,06 punten. Ondanks de hogere koersen in Europa vanochtend, ziet beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx dat beleggers wat risico willen afbouwen, na kredietverlagingen voor zowel de Amerikaanse overheid als een groep regionale banken. Op woensdag deden de Amerikaanse aandelenmarkten nog een stap terug. De markt is verder in afwachting van de nieuwe inflatiecijfers vanuit de VS, die meer inzicht kunnen geven in het toekomstige monetaire beleid van de Federal Reserve. Gemiddeld rekenen analisten op een inflatie van 3,3 procent op jaarbasis en 0,2 procent op maandbasis. Maar de kerninflatie daalde volgens hen van 4,8 naar 4,7 procent. "De richting [van de beurs] zal worden bepaald na de inflatiecijfers", aldus Blekemolen. Strateeg Kathryn Rooney Vera van StoneX verwacht juist niet dat de inflatiecijfers de beurzen in beweging zullen zetten. De markt is volgens haar vooral gefocust op een zachte landing van de economie. "De vraag is of de Fed de economie kan laten afkoelen om de inflatie richting de doelstelling van 2 procent te krijgen, zonder dat de economie hard krimpt", aldus Rooney Vera. "Maar de marktverwachtingen voor een zachte landing zullen vermoedelijk niet veranderen na de inflatiecijfers van vandaag", vulden economen van Citigroup aan. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1020. De olieprijzen stegen licht tot 84,50 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won DSM-Firmenich 2,4 procent en Besi 2,1 procent. Wolters Kluwer verloor 0,4 procent. In de AMX won CTP na cijfers 3,2 procent. Inpost schreef 3,0 procent bij. SBM Offshore gaf 8,9 procent prijs. SBM behaalde in de eerste zes maanden van 2023 een lagere omzet en winst, als gevolg van een daling van de resultaten bij de Turnkey-divisie. Wel herhaalde SBM de outlook voor dit jaar. ING noemde de resultaten teleurstellend. Corbion verloor 0,4 procent, eveneens na resultaten. Corbion verlaagde de outlook voor 2023. Degroof Petercam wees op lagere volumes in de twee grootste segmenten en verlaagde het koersdoel voor Corbion van 38 naar 32 euro. Ebusco won bij de kleinere aandelen 2,4 procent. PostNL schreef 1,1 procent bij. KBC Securities verhoogde het koersdoel voor PostNL. De cijfers van ForFarmers wisten niet te overtuigen. Het aandeel daalde met 7,9 procent. KBC Securities verlaagde het koersdoel voor de veevoerspecialist van 3,20 naar 2,80 euro. Bron: ABM Financial News

