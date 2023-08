Beursblik: teleurstellende cijfers SBM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft teleurstellende halfjaarcijfers gepresenteerd. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag in een rapport. Hoewel de omzet afgelopen halfjaar in lijn was met de verwachtingen, schoot de EBITDA daar duidelijk onder, aldus ING. De bank rekende op 558 miljoen dollar, de consensus lag op 526 miljoen dollar en SBM rapporteerde 457 miljoen dollar. Die tegenvaller was het gevolg van de daling van de EBITDA bij Turnkey van een winst van 16 miljoen dollar vorig jaar naar een verlies van 37 miljoen dollar afgelopen halfjaar. En, zo concludeerde Mulder, de druk op dit vlak houdt nog altijd aan. De maatregelen die SBM nam, waren onvoldoende, aldus de analist. Maar volgens Mulder stelde ook de divisie Lease and Operate teleur. De bank rekende op een stijging van 9 procent, maar SBM bleef steken op 4 procent. Ondanks de teleurstellende resultaten, heeft SBM wel de outlook voor 2023 herhaald. SBM rekent op een omzet volgens de directionele methode van meer dan 2,9 miljard dollar, waarvan circa 1,9 miljard dollar afkomstig van Lease & Operate. Turnkey zal meer dan 1 miljard dollar bijdragen. De oliedienstverlener rekent daarnaast nog steeds op een EBITDA van ruim 1 miljard dollar. Dit laatste betekent volgens ING dat SBM voor de tweede jaarhelft rekent op een EBITDA van 544 miljoen dollar. ING handhaaft het koopadvies op SBM met een koersdoel van 17,50 euro. Het aandeel daalt donderdag met 9,2 procent naar 12,57 euro. Bron: ABM Financial News

