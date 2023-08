Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 38,00 naar 32,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van Degroof. De resultaten van Corbion in het tweede kwartaal schoten tekort, aldus analist Fernand de Boer, "vooral door lagere volumes in de twee grootste segmenten". Corbion zag zich genoodzaakt om de outlook voor de omzet en EBITDA te verlagen, "niet onverwacht, maar desalniettemin teleurstellend". Op basis van de kwartaalcijfers verwacht De Boer dat hij zijn taxaties "marginaal" zal verlagen. Het aandeel Corbion daalt donderdag 2,9 procent naar 20,86 euro. Bron: ABM Financial News

