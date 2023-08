Beursblik: KBC Securities verhoogt koersdoel PostNL Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 1,65 naar 2,10 euro bij handhaving van het Houden advies. Het postbedrijf rapporteerde maandag "een mooie reeks kwartaalresultaten", aldus de analisten van KBC, met dank aan hoger dan verwachte pakketvolumes, waardoor het operationele hefboomeffect werd versterkt. Ook lagere herstructureringskosten lagen aan de basis van de sterkere resultaten, zag KBC. Na herziening van het waarderingsmodel mikt KBC nu op een onderliggende EBIT voor 2023 van 114 miljoen euro, tegenover eerder 84 miljoen euro. Omdat dit zal doorwerken in de nettowinst, wordt nu gemikt op een dividend van 0,12 euro per aandeel en een schuldgraad die kan dalen naar 1,7 tegen het einde van 2023 en naar 1,5 tegen einde 2024. "Dat maakt een heropstart van het inkoopprogramma van eigen aandelen mogelijk tegen 2024", zo verwachten de analisten. Het aandeel PostNL steeg donderdag met 0,6 procent tot 1,99 euro. Bron: ABM Financial News

