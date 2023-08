Tennet gunt megacontract hoogspanningskabels aan 8 partners, waaronder TKH Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tennet heeft na een aanbestedingsprocedure een meerjarig contract gesloten met acht contractpartners, die de komende jaren wisselstroomkabels zullen leveren en installeren voor hoogspanningsverbindingen in Duitsland en Nederland. Dit maakte de netbeheerder donderdagochtend bekend. Met het contract is 1,5 miljard euro gemoeid, waarvan de helft bestemd is voor investeringen in Duitsland en de andere helft voor Nederland. De komende jaren legt Tennet in Duitsland zo’n 900 kilometer aan hoogspanningsverbindingen aan en in Nederland realiseert de netbeheerder zo’n 4.000 kilometer aan hoogspanningskabels. Eén van de acht partners is TKF uit Haaksbergen, dat onderdeel is van het beursgenoteerde TKH Group. Bron: ABM Financial News

