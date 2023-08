Recordresultaat voor HelloFresh Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: HelloFresh

(ABM FN-Dow Jones) HelloFresh heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een recordresultaat geboekt. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Duitse aanbieder van maaltijdboxen. In het afgelopen kwartaal kwam de aangepaste EBITDA uit op 191,9 miljoen euro, een recordresultaat voor het bedrijf. Een jaar eerder bedroeg de EBITDA 145,9 miljoen euro. HelloFresh profiteerde van een significante uitbreiding van de zogeheten contribution-marge tot 28,4 procent, een sterke orderontwikkeling en een gestegen waarde per bestelling. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 1,9 miljard euro, hetgeen op jaarbasis een groei betekende van een procent tegen constante wisselkoersen. In het afgelopen halfjaar was de vrije kasstroom 38 miljoen euro positief. Outlook In juli scherpte HelloFresh de winstverwachtingen aan en die werden donderdag gehandhaafd. Dit betekent dat voor heel 2023 wordt uitgegaan van een omzetgroei tegen constante wisselkoersen van 2 tot 8 procent. De aangepaste EBITDA zal tussen 470 miljoen en 540 miljoen euro uitkomen, denkt HelloFresh. Bron: ABM Financial News

